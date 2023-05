Zdroj: shutterstock

Mosaz – ten kov, který nám připomíná dávnou minulost, zlatavý lesk a vyvolává pocit nostalgie. Je to materiál, který se používá v mnoha domácnostech ve všech možných podobách, od nádobí po šperky. Ale jak se správně postarat o mosazné předměty? Připravili jsme pro vás několik tipů a triků, jak vrátit mosazi její původní krásu.

Vyleštěte mosaz a bude jak nová!

Jak doma vyčistit mosaz?

Jestli si myslíte, že na čištění mosazi potřebujete nějaký zázračný přípravek, jste na omylu! Většinou stačí to, co máte doma, třeba kousek citronu nebo bílý ocet. Aplikujte na mosazný předmět citronovou šťávu nebo ocet a jemně ji vtírejte do povrchu pomocí měkkého hadříku. Pak ho stačí důkladně opláchnout vodou a vytřít do sucha. A voilà, váš mosazný poklad září čistotou!

Jak vyčistit mosazný hmoždíř?

Mosazný hmoždíř je krásný a praktický kuchyňský pomocník, ale co když už ztratil svůj lesk? Nebojte se! Zde je tip, jak mu vrátit jeho původní krásu: Smíchejte směs jedlé sody a vody, aby vznikla pasta. Aplikujte pastu na hmoždíř a jeho paličku a nechte působit asi 15 minut. Poté opláchněte vodou a utřete do sucha. A hle, váš hmoždíř je zase jako nový!

Jak renovovat mosaz?

Někdy potřebujeme jít dál a obnovit mosazný předmět úplně. Nejdříve odstraňte starý lak pomocí acetonu nebo laku na nehty. Poté očistěte mosazný předmět dle výše uvedených metod. Až bude mosaz čistá a suchá, naneste tenkou vrstvu mosazného laku, který chrání povrch před oxidací a zajišťuje dlouhodobý lesk. Nechte lak zaschnout dle pokynů výrobce.

Jak vyčistit mosazné šperky?

Mosazné šperky mohou být nádherným doplňkem vašeho outfitu, ale jak se o ně správně postarat? Zde je náš tip: Smíchejte jemný saponát (třeba tekuté mýdlo) s teplou vodou a nechte v něm šperky pár minut namočené. Poté šperky jemně vyčistěte kartáčkem s měkkými štětinami a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Nakonec je utřete do sucha měkkým hadříkem. Takto ošetřené šperky budou zářit jako nové!

