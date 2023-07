Zdroj: Shutterstock

Na odolné nečistoty a skvrny na mramoru použijte odstraňovač skvrn na mramor nebo vápenec. K čištění použijte měkkou houbu nebo hadřík. K čištění mramoru nepoužívejte tvrdé kartáče a drátěnky, protože mohou kámen poškrábat. Nepoužívejte ani abrazivní čisticí prostředky. Nakonec mramor vyleštěte a impregnujte.

Jak odstranit skvrny

Skvrny z mramoru odstraňujte svislými pohyby. Důležité je nedrhnout povrch silně, protože to zvyšuje riziko poškrábání. Také rozlité skvrny na mramoru by měly být co nejrychleji odstraněny papírovou utěrkou nebo savým hadříkem. Pevné látky se seškrabují opatrně a dbá se na to, aby se netřely. Mramor je obzvláště citlivý na prostředky obsahující kyseliny a silná bělidla. K čištění znečištěných a silně znečištěných míst na mramoru používejte pouze speciální čisticí prostředky. Nepoužívejte tedy silné čisticí prostředky na spáry, vany, sprchové vaničky a keramické dlaždice.

Jak vyčistit a obnovit mramorovou desku:

Údržba mramoru: leštění

Mramor se konzervuje speciálními přípravky na bázi vosku nebo polymerních pryskyřic, které jsou k dispozici ve formě spreje, mléka nebo pasty. Voskování mramoru pomáhá utěsnit porézní materiál a zabraňuje vzniku skvrn a usazování prachu. Řada společností nabízí řadu přípravků pro péči o mramor, které nabízejí lesklý, bezbarvý povrch nebo takový, který mírně mění nebo zvýrazňuje barvu. Leštěný mramorový povrch musí být suchý, odmaštěný a vysátý. Přípravek naneste rovnoměrně měkkým hadříkem. Po zaschnutí důkladně vyleštěte.

Impregnace mramoru

Pravidelná impregnace mramoru kvalitními přípravky snižuje absorpci tekutin, a tím i riziko nežádoucího zabarvení. Impregnace na mramor dostatečně chrání citlivé povrchy před vlhkostí, mastnými skvrnami a dalšími nečistotami, jako je rozlitá káva nebo čaj. Impregnace je ideální pro leštěné nebo porézní mramorové povrchy. Zvýrazňuje přirozenou barvu kamene, umožňuje mu volně "dýchat" a opticky zvýrazňuje strukturu mramorového obkladu. Impregnace proniká hluboko do kamene, snižuje jeho nasákavost a lze jej použít v interiéru i exteriéru.

Impregnace na bázi rozpouštědel

Na trhu jsou k dispozici impregnační prostředky na bázi rozpouštědel pro mramor připravené k použití. Jsou složeny z vysoce kvalitních pryskyřic a poskytují vynikající odolnost proti skvrnám bez změny barvy. Takový přípravek proniká do pórů kamene, aniž by vytvářel povlak, je paropropustný, odolný vůči ultrafialovému záření a nezpůsobuje žloutnutí materiálu.

Impregnace na vodní bázi

Přípravky na vodní bázi, které mramor zpevňují a zároveň impregnují, slouží k tomu, aby byl povrch kompaktnější, což umožňuje snadnější údržbu. Přípravek proniká hluboko do pórů a výrazně snižuje nasákavost materiálu. Zpevněním povrchu se zvyšuje odolnost proti skvrnám a usnadňuje leštění. U hladkých povrchů se přípravek nanáší měkkým bavlněným hadříkem. Na drsné povrchy je třeba impregnaci nastříkat. Přípravek by se měl nanášet s mírou a v určitých intervalech, aby nedocházelo ke vzniku šmouh.

Četnost impregnace

Na místech zvláště vystavených nečistotám a vlhkosti (sprcha, prostor vany, umyvadlo, kuchyň, předsíň, veřejné prostory) by se měla impregnace po několika hodinách opakovat. Postup impregnace by se měl opakovat nejméně jednou ročně, v místech zvláště vystavených nečistotám a vlhkosti dokonce dvakrát ročně.

