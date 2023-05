Zdroj: shutterstock.com

Mravenci jsou v přírodě užiteční zejména jako odklízeči nejrůznějšího odpadu. Pokud se ale objeví u vás doma či na zahradě, z užitku se stanou starosti, kterých se chcete rychle zbavit.

Jak se mravenců nezbavíte

Nyní půjdeme proti proudu a nejprve vám řekneme, jak se mravenců opravdu nezbavíte. Pokud jste se dočetli, že vám v boji proti nim pomůže máta, nemá smysl to zkoušet. Samotné listy máty poházené kolem mraveniště s mravenci ani nehnou. Když už, museli byste použít koncentrovanější formu – například esenciální olej.

V boji proti mravencům vám nepomůže ani skořice. Ta, kterou seženete v obchodu, nemá dostatečnou koncentraci. Pokud skořici nasypete tam, kde jsou mravenci, sice ji obejdou, na vaši zahradu si však najdou jinou cestu.

S bojem proti mravencům vám nepomůže ani káva. Tu mravenci maximálně obejdou. Případně ji překryjí vrstvou písku, takže tam ani nevydrží.

Jak se zbavit mravenců na zahradě?

Na zahradě jsou mravenci velmi nežádoucí. A to zejména proto, že roznášejí mšice, se kterými si dobře rozumí. Dále rádi lezou po stromech, kde napadají květové pupeny.

Vroucí voda

Jednoduchým způsobem, jak můžete zlikvidovat mraveniště, je nalít vařící vodu přímo do mraveniště. To je efektivní řešení zejména v případě, kdy je mraveniště skryté pod dlaždicí či kamenem. Pokud na mraveniště položíte hliněný květináč dnem vzhůru a vodu do něj nalijete přes otvor na dně, voda se dostane snáze do spodních pater mraveniště.

Kyselina boritá

Kyselinu boritou používejte pouze v případě, že nemáte děti ani domácí zvířata, která by se mohla kyselinou otrávit. Účinná návnada se skládá z kyseliny borité, cukru a vody. Díky cukru budou mít mravenci zájem i o kyselinu. Smíchejte 1 hrnek teplé vody, 100 gramů cukru a lžíci kyseliny borité. Do této směsi namočte vatové tamponky a ty pak nastražte na místa, kudy se mravenci dostávají do mraveniště.

Lepicí pásy na stromy

Dalším účinným způsobem, jak se můžete zbavit mravenců, je obalit kmeny stromů lepicím pásem. Ten vytvoří překážku, kterou nepřekoná žádný hmyz. Díky tomu se zbavíte nejen mravenců, ale také píďalek a dalších škůdců.

Vápno

Vápno funguje jako přírodní dezinfekce a současně i jako hnojivo. I proto s ním na jaře nešetřete. Po aplikaci vápna však čekejte se setím a sázením alespoň 2 týdny. Musíte počkat, než vápno zareaguje s vlhkostí. V opačném případě dojde ke spálení semínek i sazeniček. Proti mravencům funguje hašené vápno.

