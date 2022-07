Zdroj: shutterstock

Milujete rybíz? Tato dobrota nechutná jen lidem, ale bohužel i mšicím. A to hodně. Co můžete udělat, abyste svoji úrodu uchránili před mšicemi a dalšími škůdci?

Mšice na rybízu odhalíte snadno. Na čerstvě rozvinutých listech vytváří deformace připomínající bouli. Jsou žluté až červené. Objevují se zjara. Na rybíz může sednout i mšice srstková, která sedá na vrcholky mladých výhonků a kroutí je. Dalším druhem je mšice Schneiderova, která do listů vypouští tzv. medovici a znečišťuje tím plody.

Nejúčinnější? Postřik proti savým škůdcům

Můžete zvolit ekologický postřik značky Biool nebo Neudosan. Postřik aplikujte jednou týdně po několik měsíců. Chemické postřiky jsou také variantou, ale dbejte důsledně na to, aby nepřišly do kontaktu s plody. Když je aplikujete na jaře, kdy rostlina ještě nemá plody, vyhnete se tomuto problému a zároveň zničíte přezimující mšice. Účinný je třeba Oleoekol.

Domácí postupy? Zkuste mýdlo

V první řadě mšice odstraňte manuálně. Nenechávejte je nikde na zahradě, zabalte je do pytlíku a vyhoďte. A jak si vyrobit postřik z mýdla? Nastrouhejte asi 100 gramů mýdla, rozpusťte ho v 1 litru horké vody. Poté do směsi nalijte ještě 10 litrů teplé vody, čímž směs naředíte. Nalijte do nádoby a aplikujte každých pět dnů na rostliny.

