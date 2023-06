Zdroj: shutterstock.com

Mšice odhalíte snadno. Stačí otočit list rostliny nebo stromu zespodu a uvidíte je. Když se na zahradě objeví, začnou se šířit rychle. Z rostlin vysávají šťávu, tím je oslabují, listy se pak začnou během chvíle kroutit.

Prevence je důležitá

Pokud chcete mít zahradu bez mšic, základem je poctivá prevence. Na podzim i na jaře zryjte půdu, to zlikviduje larvy a kukly mšic, které v půdě přezimovaly. Současně nesmíte zapomínat na průběžnou likvidaci spadaného listí ze stromů, to může být mšicemi napadeno také. Rostliny, keře i stromy se snažte živit co nejlépe. Zdravé a silné rostliny se ubrání lépe než ty, kterým něco chybí. Pokud se mšice objeví, musíte se jich zbavit co nejdřív.

Podívejte se na další způsob, jak se zbavit mšic na zahradě:

Jak se zbavit mšic na zahradě

Pokud na své zahradě objevíte mšice a nechcete používat chemické prostředky (nebo to nestíháte), můžete použít jar nebo mýdlo. Toto řešení je však vhodné pouze pro květiny. Na stromy a keře ne. Mýdlový či jarový roztok postřikujte na rostliny a nechte působit přes noc. Ráno opláchněte čistou vodou, abyste postřik odstranili. Spolu se mšicemi odstraníte také jejich přirozené lovce.

Postřik na mšice Autor: shutterstock

Pomohou i potraviny, které máte běžně doma

Pokud můžete, tak rostliny, které napadnou mšice, je nejlepší vyhodit a zlikvidovat. Nikdy je nedávejte na kompost, tam by se mohly šířit dál. Pokud si rostliny nebo stromy chcete ponechat, můžete vyzkoušet různé bylinky a rostlinky.

Mšice může odlákat tymián, bazalka, máta, saturejka či afrikán. Na ochranu keřů může posloužit kopr, který slouží jako lapač mšic. K růžím můžete vysadit česnek, který mšice také odpudí. Kolem záhonů můžete vysázet i levanduli.

Na mšice můžete s olejem

Na keře a ovocné stromy můžete použít postřik z oleje a vody. Olej díky své mastnotě zalepí škůdcům dýchací otvory, to je zničí. Do roztoku můžete přidat i trochu oleje s vůní máty či hřebíčku. Smíchejte olej s vodou v poměru 1:10, poté začněte stromy postřikovat.

Nálev z bylinek

Další vhodnou variantou mohou být bylinkové nálevy. Vhodný je nálev z kopřiv, pelyňku, kostivalu, kapradí či drceného česneku. Bylinku dejte do kbelíku s vodou a nechte ji namočenou týden. Nálev pak přelijte do ostřikovače a aplikujte na stromy a rostliny.

Zdroj: gardendesign.com, almanac.com