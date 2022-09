Zdroj: shutterstock

Měli jste opravdu dobré jablko a rádi byste si vypěstovali stejné? Pokud vám zbylo jadérko, je to možné. Tento nevšední zážitek zabere sice hodně let a úsilí, ale o to pyšnější nakonec budete.

Často se říká, že z takto vypěstovaných stromů se stanou stromy plané, které mají kyselé nebo malinké plody. To ale nemusí být pravda. Typické je, že výsledné plody se liší od toho, z kterého semínka pochází, ale to nemusí být nutně špatně. Podíl na tom, jaké plody vám vyrostou, má stanoviště, kam strom zasadíte, jaké má podmínky, ale také to, jaké další stromy ho opylují.

Pokud byste chtěli vytvořit opravdu původní plod, musíte množit strom vegetativně – třeba řízkováním, roubováním a očkováním. Pokud se opylují stromy navzájem, dochází k míchání genů.

Jaké to má výhody?

Nejenom že je to skvělý zážitek, kdy vám před očima ze semínka vyroste nádherný bujarý strom. Ale zároveň se takové stromy lépe přizpůsobují okolním podmínkám. Vysejte tedy více semínek, mnoho z nich uhyne. To, které zůstane, už překoná snad všechno.

Jak semínko sít?

Vysejte je do květináče a přes zimu je uchovejte v lednici nebo chladném sklepě. Pozor ale, ať teplota neklesne pod bod mrazu! Tam je ponechte alespoň měsíc a na jaře, zhruba v únoru, je vysejte do sadbovačů za oknem. Dejte je na slunný parapet a čekejte. Jakmile zmizí ranní mrazíky, přeneste je ven. Můžete je dále pěstovat v květináčích nebo přesadit do hlíny.

Zdroj: dumabyt.cz