Zdroj: shutterstock

Jeřabiny, rostlina, která je neodmyslitelně spjatá s prosluněným podzimem. Co ale mnozí neví, je, že jsou i plné mnoha vitaminů. Jsou ale všechny jedlé, nebo jsou některé druhy výhodnější než jiné?

Bylinkářka Radka Svatošová tvrdí, že všechny druhy jeřabin jsou jedlé a neuškodí vám nijak. Nicméně – některé jsou sladší než jiné. Jak je poznáte? Jednoduchým ukazatelem jsou jejich listy. Ty, které mají celou plochu listů vroubkovanou, jsou často trpké a svíravé. Ty, které mají na listech vroubky jen v jedné třetině, jsou sladké a jemné. Podobně rozdíl poznáte i pomocí vzoru na plodech – ty sladké mají hvězdičku, ty trpké potom křížek.

Jak se jeřabiny upravují?

Důležité je, abyste jeřabiny vždy tepelně upravili – například povařili. A to důkladně. Jelikož jeřabiny obsahují opravdu hodně vitaminů, doporučujeme udělat si z nich čaj. Myslete ale na to, že plody musíte opravdu povařit, nejen vylouhovat. Jak tedy na to? Natrhejte si jeřabiny a usušte je. Už tím se jejich chuť zjemní a trpkost částečně vytratí. Poté jeřabiny povařte aspoň 10 minut. Po vychladnutí můžete pít.

Můžete podávat i za studena – třeba ve formě sirupu

Čerstvé jeřabiny odšťavněte a šťávu smíchejte s cukrem. Vše pomalu vařte, dokud se nevytvoří tahavá konzistence ve formě sirupu.

Pokud vás trápí revmatismus, dna nebo bolest kloubů, vyzkoušejte i koupele. Sušené plody namočte do studené vody a nechte přes noc louhovat. Poté směs povařte a nechte ještě 15 minut louhovat. Tento odvar sceďte a přilijte do koupele.

Zdroj: pardubice.rozhlas.cz, novinky.cz