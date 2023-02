Zdroj: Ondřej Kocourek/UPM

Co máte šanci vidět v nové expozici pražského Uměleckoprůmyslového musea? Rituální a náboženské předměty, oblečení, šperky, nábytek, umělecké artefakty a ještě něco navíc. Buď tam jděte dnes, nebo si dejte na čas.

Nebudeme vás napínat a uvádět až na konci článku, že nová muzejní expozice Art, life. Umění pro život je stálá. Což je důvod, proč se do Uměleckoprůmyslového musea vydat, až budete mít dost času. Je tu totiž co obdivovat a byla by vážně škoda, kdybyste jednotlivými výstavními sály jen profrčeli.

Ale! Máte čas právě dnes?

V tom případě návštěvu neodkládejte, protože právě 14. února se od 18 hodin plánuje komentovaná prohlídka s Radimem Vondráčkem, ředitelem sbírek a výzkumu UPM. Jinak řečeno, dozvíte se spoustu zajímavostí navíc.

Stručně, jasně, přehledně

Nová expozice představuje v 6 sálech více než 1300 předmětů ze sbírek UPM.

Konkrétně řeší 6 témat a tomu odpovídají i vystavené předměty. Například Mikrosvěty: panovnická kunstkomora vás zavede do říše vládců a jejich sbírek, kdežto sál s názvem Oděv: tělo a tělesnost představí kromě módy také šperky (středověké až moderní), dále chybět nebude ani design a jiná témata.

Prakticky jde o průřez dějinami evropského umění, od antiky až po 21. století.

Za denního světla můžete z oken sálů obdivovat okolní architekturu, včetně unikátního pohledu na židovský hřbitov (občas neškodí připomenout si, že čas běží - škoda každé minuty, kterou promarníme).

na židovský hřbitov (občas neškodí připomenout si, že čas běží - škoda každé minuty, kterou promarníme). Otevřeno je 6 dnů v týdnu: v úterý od 10 do 20 hodin, od středy do neděle od 10 do 18 hodin.

Počítejte s cenou vstupenky 250 Kč (komentovaná prohlídka je o něco dražší).

Zdroj: upm.cz