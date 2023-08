Zdroj: Shutterstock

Na myčku nádobí nedá nikdo dopustit. Věděli jste ale, že má mnohem víc využití než jen pouhé oplachování zašpiněných talířů, příborů a hrnků? Podívejte se, co všechno je s myčkou možné dělat.

Čistá kuchyň nezahrnuje jen umyté nádobí. A tenhle spotřebič vám při jejím úklidu může být neocenitelným pomocníkem, protože do něj můžete vložit i věci, u kterých by vás to možná nenapadlo.

1. Plastové hřebeny, kartáče na vlasy a skřipce

Všechny tyto pomůcky jsou obvykle doslova potaženy všemi těmi vlasovými přípravky, které používáte. Přesto je hned nemusíte vyhazovat. Umístěte je do myčky do horního koše nebo držáčku na příbory a ujistěte se před zahájením cyklu, že pevně drží na místě. Nejdřív ale odstraňte všechny vlasy, aby nedošlo k ucpání vypouštěcího filtru.

2. Holínky, žabky a kecky

Nebuďte překvapeni. Když jdou boty prát v pračce, proč by nešly vyčistit v myčce? Každou obuv, která se vám nerozpadne v dešti, můžete nechat projít mycím cyklem. Myčka vaše boty nejen skvěle vyčistí, ale navíc je zbaví i nepříjemného zápachu.

3. Filtr z digestoře

Připadá vám, že pořád cítíte v kuchyni pachy, i když pustíte digestoř na nejvyšší výkon? Pak si zkuste vzpomenout, kdy jste naposledy čistili tukový filtr. Najdete ho ve všech digestořích, kde brání mastnotě v průchodu do ventilace. Rozhodně však hned nemusíte utrácet za nový. Tukový filtr v podobě kovové kazety připomínající hustou mřížku se dá snadno vyndat a podle potřeby (zhruba jednou za dva měsíce) nebo dle doporučení výrobce ho můžete vložit do myčky.

4. Kořenová zelenina

Do myčky lze vložit rovněž brambory nebo kořenovou zeleninu. Oplachovací program očistí mnoho kusů najednou s překvapivě malou spotřebou vody. Různé modely k oplachu potřebují pouhé 3-4,5 l. Celý program trvá maximálně čtvrt hodiny. Při volbě programu však dávejte pozor, abyste zeleninu rovnou neuvařili.

5. Zavařování v myčce

Zkuste letos zavařování v myčce a už se nikdy nebudete chtít vrátit k zavařovacím hrncům. Důležité je správné umístění sklenic do košů myčky. Vždy je stavte víčkem nahoru a zpříma. Pokud máte zavařeniny různě velké, doporučujeme skládat menší sklenice do horního koše a velké do spodního.

K zavařování nastavte program s teplotou mezi 70-80 °C, který trvá 1,5-2 hodiny. Tato teplota pro zavařování úplně stačí. Pokud vyberete program s nižší teplotou, může dojít ke zkažení zavařenin.

