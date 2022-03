Zdroj: Shutterstock

Mytí oken nepatří mezi oblíbené domácí práce. Minimálně 2x do roka je ale tato činnost nezbytná. Máme pro vás návod, jak jednoduše umýt okna, aby se opět blýskala čistotou.

Než se dáte do mytí oken, ukliďte z parapetu všechny květináče a dekorace, aby vám při mytí nepřekážely. Poté setřete prach a odstraňte pavučiny z rohů oken. Před samotným mytím také nezapomeňte očistit žaluzie a garnýže, abyste si nablýskaná okna opět nezaprášili. Pak se pusťte do mytí oken. Jak na to?

1. Okna myjte podle počasí

Okna ideálně myjte na jaře nebo na podzim, když je zataženo a je více než 5 °C. Pokud se do mytí oken pustíte ve slunečném počasí, přípravky na skle rychle zaschnou a vytvoří se šmouhy. Stejně tak není ideální mýt okna pod bodem mrazu, protože přípravky v takové zimě ztrácí svou účinnost.

2. Nejdříve umyjte rámy

Na rámech se drží největší špína. Když se tedy pustíte do jejich čištění až po mytí oken, nečistoty by mohly stékat na umytá okna. Přípravek na okna nastříkejte na vlhký hadřík a rámy jím pořádně setřete. Poté už jen opláchněte čistou vodou.

3. Použijte vhodné přípravky na mytí oken

Pokud jsou okna špinavá jen trochu, vystačíte si s čistou vlažnou vodou. Jestli je ale potřeba okna zbavit velkých nečistot, zvolte raději čistící přípravek. Použít můžete saponát na mytí nádobí, jako je například Jar, který odmašťuje a uvolňuje nečistoty. Sklo je po něm navíc krásně vyleštěné. Nevýhodou ale je, že na skle vytvoří neviditelnou vrstvu, která na sebe může vázat nečistoty.

Další možností jsou speciální přípravky na mytí oken. Rychle schnou a na skle vytváří vrstvu, která odpuzuje nečistoty a pomáhá dešťové vodě rychleji stékat.

Poslechnout můžete také babské rady a použít ocet, pudink nebo noviny. Octem okno umyjete tak, že do 1 litru vody nalijete hrnek octa. Špína z oken půjde snadno dolů, sklo se odmastí a bude se lesknout. Omýt okna můžete také pudinkem. Rozpusťte sáček pudinku v 5 litrech vody a umyjte vzniklým roztokem okna. Pudinkový roztok okna krásně vyleští. Nakonec okna přeleštěte novinami, které nepouští chlupy, takže sklo zůstane čisté a lesklé.

4. Mytí podle profesionálů

K tomu, abyste měli čistá okna jako od profesionálů budete potřebovat houbu, praktickou stěrku a mikrovláknovou utěrku. Do kbelíku s vodou a čistícím prostředkem namočte houbu a pořádně otřete celou plochu okna. S houbou pracujte krouživými pohyby, aby vám na skle vznikla pěna. Pak si vezměte stěrku a mycí přípravek ze skla stáhněte. Pokud na okně nějaké nečistoty nebo šmouhy zůstaly, vyleštěte je hadříkem z mikrovlákna nebo novinami.

