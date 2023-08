Zdroj: Shutterstock

Cihly se po mnoha letech od postavení zdi zašpiní, zvětrají, spáry se drolí a stará malta vypadává. Do vzniklých trhlin proniká voda a ničí materiál. Na cihlách se objevují různé výkvěty a někdy, když je fasáda ve stínu, je pokryta nazelenalým organickým zbytkem.

Lehce znečištěné cihly lze omýt vodou nebo tlakovou vodou. Mytí fasády se provádí za dobrého, nejlépe slunečného počasí, při teplotách nad 5 ºC. K mytí fasády použijte středně tvrdý rýžový kartáč. Nepoužívejte drátěné kartáče nebo nástroje s kovovými hroty. Pokud se na fasádě vyskytují skvrny staré zaschlé malty, je třeba je před mytím ručně setřít dřevěným hladítkem nebo půlkou cihly. Rovněž výkvěty na cihlách je třeba odstranit za sucha, než je zalijete vodou.

Čištění cihlových konstrukcí:

Čištění vodou

K mytí fasády lze použít studenou nebo ohřátou vodu. Teplá lépe opláchne mastné usazeniny, ale příliš horká může fasádu poškodit. Neměla by se zalévat nadměrně, proto by práce měla být provedena rychle. Při mytí fasády nepřidávejte do vody mycí prostředky, pokud se nejedná o specializované produkty nabízené výrobci keramiky.

Odstraňování organických usazenin

Pokud je cihla pokryta organickým nánosem, lze k mytí použít vodu smíchanou s malým množstvím (do 1/4 objemu) dezinfekčního prostředku (může to být bělidlo na textilie). Toto ošetření je někdy třeba několikrát opakovat. Aby základy nevlhly, lze u soklu položit igelitovou fólii, aby voda odtékala od budovy.

Chemické čištění fasády

Cihlové fasády pokryté silnější vrstvou nečistot se omývají pomocí komerčně dostupných čisticích prostředků na cihly a klinker. Jedná se o žíravé a škodlivé chemické sloučeniny, které by se měly používat striktně podle doporučení výrobců. Před použitím vždy vyzkoušejte účinek přípravku na malé ploše. S chemickým čištěním začněte od spodní části fasády. Po dokončení opláchněte stěnu vodou. Během čištění je třeba pečlivě chránit všechny části fasády z jiných materiálů než z cihel.

Jemné pískování cihel

Jedná se o speciální mechanickou metodu používanou při restaurování památek, při které se nepoužívá tlaková voda ani chemické prostředky. K čištění se používají minerální nebo rostlinné prášky nastříkané na povrch spolu s nízkotlakým stlačeným vzduchem. Částice prášku ulpívají na částečkách nečistot a jsou spolu s nimi nasávány do speciálního zařízení a podklad zůstává čistý. Tímto způsobem lze čistit i jemné sochařské prvky.

Odstraňování barvy z cihel

Odstranění nátěru z celého povrchu cihlové zdi je velmi složitý proces a je prakticky nemožné jej provést bez narušení vnější vrstvy. Pokud je barva pouze na části, můžete se ji pokusit vyčistit otřením vnitřní polovinou cihly podobné barvy. Pokud velmi toužíte odstranit barvu z větší plochy, můžete zkusit cihlu opískovat. Mějte však na paměti, že pokud znečištění barvou seškrábete pískováním, určitě poškodíte líc cihly. V obchodech jsou k dostání také speciální pasty na odstraňování starých nátěrů z cihlového zdiva, které vybíráte podle typu nátěru, kterého se chcete zbavit. Bohužel nejjednodušším způsobem, jak renovovat natřenou cihlovou fasádu, je její nové natření.

