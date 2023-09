Zdroj: shutterstock

Září nám přináší směs vůní léta a vánků podzimu. Než se ale podíváme na větve stromů plné barevných listů, pojďme se zaměřit na to, co všechno potřebuje naše zahrada, abychom ji připravili na chladnější období.

V září se zahrada obléká do podzimních barev a začíná se chystat na zimní odpočinek. Je to poslední měsíc, kdy ji můžeme ještě v plné síle připravit na následující měsíce. Přečtěte si několik tipů a triků, jak na to.

Výsev zeleniny v září - 15 tipů, co lze v září vysévat.

Co s okrasnou zahrádkou?

Je čas sbírat semínka z vašich oblíbených rostlin, jako jsou svlačec nebo aksamitník. Pokud máte rádi dřeviny, teď je ten pravý čas sbírat jejich plody a připravit je k množení. A pozor, zahrádkáři, chryzantémy potřebují v tomto období přihnojení a jehličnany si žádají zálivku! A trávník? Ten také potřebuje trochu lásky, hlavně zalévání v suchém počasí a pravidelné sekání.

Užitková plocha

Září je měsícem změn. Záhony, kde už nic neroste, můžeme připravit na příští rok zeleným hnojením. Pokud máte chuť na čerstvý špenát i v zimě, ještě stihnete vysévat. A co takhle vlastní pažitka v kuchyni? I ta vám ještě stihne na zahradě vyrůst. A při sklizni nezapomeňte na ořechy, ideálně je nasušte na větraném místě.

Péče o pokojovky

Pokojové rostliny, které jste měli celé léto venku, si zaslouží přesunutí dovnitř. Ale pozor! Předtím je dobré je ošetřit proti škůdcům. A pokud máte na terase nějaké velké nádobové rostliny, začněte přemýšlet, kde je uložíte na zimu.

Zdroj: gardenersworld.com, sundaygardener.co.uk