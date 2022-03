Zdroj: Westwingnow.cz

Blížící se jaro přeje „průvanu v bytě“ a obměně opravdu vysloužilých kusů nábytku za nové. Přemýšlejte, inspirujte se anebo se jen tak kochejte.

Pohovka nejen pro rodinu

Modulární pohovka Russell pochází z nové kolekce nábytku a bytových doplňků Countryside by Westwing Collection, kterou charakterizuje kombinace prvků vycházející z venkovského a moderního stylu. Rám pohovky tvoří borovice s překližkou, bavlněný potah slibuje až 50 000 cyklů podle testu martindale (ten stanovuje pevnost v oděru) a je snímatelný, takže ho doma snadno vyperete. Pohovka se prodává v různých variacích, od subtilnějšího provedení až po rozměry, které uspokojí celou rodinu včetně jejích hostů.

Místo pro všechno

Snad v žádné domácnosti nemůže chybět velká šatní skříň. Kromě rozměrů a materiálu si u ní dobře všímejte také vnitřního vybavení. Skříně často kombinují police, případně zásuvky, a šatní tyče. Kdyby vám nestačily, většinou není problém dokoupit potřebný díl. Ale i pak se vyplatí udržovat ve skříni pořádek. Jednoduše věci ukládejte odshora dolů tak, jako když si je berete na sebe.

Nezbytný prádelník

Nejde o nic jiného než o šikovnou skříňku se zásuvkami po celé ploše. Někdy je stále označovaná jako komoda, což je také variace na nízkou skříňku, nicméně hlavním úkolem moderního prádelníku je postavit do latě spodní prádlo a další drobné kusy, které by jinak zapadly třeba na dno skříně, nebo hezky srovnat ložní prádlo.

Bonus navíc? Na horní desku postavte vázu s květinami a těšte se na jaro, však už pomalu klepe na dveře.

Postel Lusito s čalouněným čelem, rozměry 160 x 200 cm, cena od 53 600 Kč Autor: Deco Loco

Dobře se vyspat je základ

Čalouněná postel Lusito poslouží hned dvakrát. Jednak zaručí kvalitní spánek a současně se stane estetickým klenotem vaší ložnice. Rovněž v tomto případě slibuje větší výběr, nabízí se s nožičkami i bez nich, ve verzi boxspring, slim bed či v klasickém rámu, který můžete doplnit o úložný prostor (výška nožiček se dá upravit). Stejně tak si vyberte potahovou látku na čalounění, aby vám barevně ladila s ostatním zařízením místnosti.

Pro tvořivé duše

Dáváte přednost nábytku nebo interiérovým doplňkům, na jejichž vzniku se alespoň do určité míry podílíte? Přesně takový je systém RusticLine, jenž představuje vskutku neotřelé možnosti při kompletaci policových systémů. Může být jednoduchý, nebo vícepatrový, hodí se do pracovny stejně jako do chodby či kuchyně nebo i jinam. Základ představují kovové ventily a trubky v kombinaci s dřevotřískovými prkny. Ale mezi námi, v obchodech myslí i na ty, kterým se tvořit nechce a raději by přišli k hotovému.