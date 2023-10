Zdroj: Amadeus

Neutrácejte za vybavení dětského pokoje, které vydrží jen pár měsíců nebo let. Pokud chcete, aby se vaše dítě mohlo připravovat do školy a nehrbilo přitom záda, můžete mu pořídit dětský nábytek, který poroste s ním.

Nábytek, který roste s dětmi, je snem mnoha rodičů. Neseženete jej za pár stokorun, ale dražší vybavení do pokoje dítěte i studenta se vyplatí. Vaši potomci se nebudou hrbit nad úkoly, protože si mohou nastavit svoji židli i plochu stolu přesně tak, aby seděli ve správné poloze. Nejde přitom jen o výšku pracovní desky, ale také o její sklon, možnost odklopení, uložení knih, sešitů a psacích pomůcek.

Výhodou je dlouhá životnost

Tradiční dětský nábytek bývá často jednoúčelovou záležitostí. V jedné posteli a u jednoho stolku dítě může strávit jen pár let. Pak přestanou židle i stůl svojí výškou stačit, musíte řešit jejich prodej nebo převoz, případně přestěhování do pokoje mladšího dítěte.

Nábytek, který roste s dětmi, je navržen tak, aby byl mnohem flexibilnější a přizpůsobitelnější. Psací stoly, nebo stoly a židle, které lze upravit podle výšky dítěte. Tato flexibilita umožňuje využít nábytek po mnoho let, což pro vás znamená nižší finanční náklady a zároveň můžete mít dobrý pocit, že méně zatěžujete životní prostředí.

Dětský nábytek, který má vydržet deset nebo patnáct let, je vyráběn z přírodních a ekologických materiálů. Velký důraz je kladen na jeho dlouhou životnost, trvanlivost jednotlivých dílů, ať jde o části dřevěné, plastové, kovové, nebo textilní. Růstu dětí je přizpůsobeno vše. Výška stolů a židlí, poloha pracovní desky, opěradel a sedáků nabízí velmi široké možnosti nastavení. U jednoho stolu skutečně dítě může vyrůst od tří let třeba do dvaceti.

Rostoucí nábytek pro děti Autor: Amadeus

Na výstavě For Interior 2023 jsme se pobavili s některými prodejci a zjišťovali, o co mají rodiče v dnešní době zájem a jak reagují na novou nabídku vybavení dětských pokojů. Dozvěděli jsme se, že zájem je o takový nábytek, který zaručuje výrobu dílů po mnoho desítek let. Nejde přitom o poškození původního nábytku, ale o možnost rozšíření dětského pracovního prostředí, které zahrnuje i různé poličky, kontejnery a nové odkládací prostory. Zcela nové produktové řady zaujmou častěji rodiče malých dětí, kteří opatřují ergonomický rostoucí nábytek pro své potomky poprvé.

Design a zpracování

Nábytek, který roste s dětmi, v mnoha případech nabízí moderní a kreativní design. Jednotlivé části jsou atraktivní díky volbě nadčasových materiálů i barevnému zpracování. Někteří rodiče upřednostňují teplejší barvy pro děvčata a chladnější odstíny pro kluky, jiní volí univerzální barevné odstíny, které se hodí ke zbytku dětského pokoje. Pokud však mají být jednotlivé kusy nábytku nějak sladěny, postačuje jim k tomu jen třeba barevná páska. Pro předškoláky a žáky prvního stupně základní školy barevné a hravé detaily nábytek zpříjemní a z pokoje vytvoří místo, kde se dítě rádo zdržuje.

Nezapomeňte na ergonomii

Nábytek pro školáky musí být ergonomický, správné sezení je důležité pro správný vývoj a pohodlí vašeho dítěte během jeho školních let. Při výběru nábytku byste měli pamatovat na následující věci:

Stůl by měl mít stavitelnou výšku a sklápěcí plochu, aby se mohl přizpůsobit růstu dítěte a umožnil udržovat správnou pozici těla během psaní a čtení.

Ergonomická židle by měla mít stavitelnou výšku, aby dítě mohlo sedět s nohama na zemi a s lokty na stole, zároveň by měla poskytovat dobrou podporu pro dolní část zad a bederní páteř. Ergonomicky tvarovaná opěrka zad může pomoci předcházet bolestem zad.

Nezapomeňte na správné světlo. Stůl by měl být pro práci dítěte umístěn poblíž okna v dostatku denního světla. Pro večerní učení a úkoly nezapomeňte na pořízení stolní lampy s regulovatelným světlem.

Nepodceňujte prostor pro uložení učebnic, sešitů a školních pomůcek. Měl by být poblíž stolu, třeba i pod jeho vyklápěcí deskou, která je v některých případech rozdělená. Uložení nepotřebných školních pomůcek naučí dítě udržovat celý pracovní prostor čistý a uspořádaný,

Dbejte na bezpečnost a kvalitu. Nebojte se prodejce zeptat, zda nábytek splňuje bezpečnostní normy a byl vyroben z kvalitních materiálů. Při výrobě dětského nábytku by neměly být používány nebezpečné chemikálie a nábytek by neměl mít ostré hrany, o které by se dítě mohlo zranit.

Rostoucí nábytek pro děti Autor: Václav Maletínský

Cena nábytku, který roste s dětmi

Kolik rostoucí nábytek stojí? Podívali jsme se na cenovou nabídku několika výrobců na našem trhu. Rostoucí stoly Moll (Joker, Winner, Split) se stavitelnou výškou a vyklápěcí deskou se prodávají za 12 000 až 16 000 korun, výrobky společnosti Mayer s dvojicí pracovních ploch jsou v nabídce prodejců za 11 000 až 14 000 korun. Dražší jsou stoly Moll Champion upravené pro praváky a leváky, které stojí přibližně 25 000 korun.

Dětské rostoucí židle Alba seženete již za 3 900 korun, židle Mayer jsou k dispozici za 6 500 až 11 000 korun, můžete si vybrat různé barvy a rozhodnout se mezi židlemi s opěrkami rukou nebo bez nich. Stavitelná ergonomická židle Moll Scooter nese cenovku 15 000 až 17 000 Kč.

Zajímavé sety rostoucího stolu a židle nabízí výrobce Amadeus. Jeho stůl Junior v kombinaci se židlí Klára se prodává za částku kolem 19 000 korun.

Z uvedené nabídky je zřejmé, že kvalitní výrobky se zpravidla levně koupit nedají. Je samozřejmě jen na vašem rozhodnutí, zda za 14 nebo více let školní docházky koupíte dítěti tři stoly a čtyři židle, protože se často rozbijí, nebo utratíte celkově možná menší obnos za vyladěnou výbavu dětského pokoje. Menší částky se utrácejí lépe. Ale v konečném součtu to tak výhodné nebývá. A co dělat, až děti i z rostoucího nábytku vyrostou? Zřejmě budou zvyklé na správné sezení a zvolí si třeba ergonomický stůl a židle pro dospělé. V řadě kanceláří se s nimi již setkáváme, není důvod, proč jimi nevybavit i domácnost.

Zdroj: For Interior 2023, abf.cz, delso.cz, pracuj-zdrave.cz