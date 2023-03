Zdroj: Shutterstock

Už dost dlouho se objevují články o tom, jak nás hliníkové nádobí nebo věčné plasty, jako je teflon, mohou zabít. Jak nám způsobí spoustu nemocí, včetně Alzheimerovy choroby. Je to pravda?

Jsou nepřilnavé pánve toxické? Co když teflon poškrábu? A co hliníkové nádobí? Nezpůsobuje demenci? Takových otázek na základě novinových titulků je dost a dost. Tak jak je to doopravdy?

Ďábel jménem teflon

V roce 2019 se objevil film Dark Waters, který popisoval příběh amerického novináře, který zjistil, že americké město Parkersburg je zcela zamořeno jedovatými perfluoroktanovými kyselinami (PFOA), které používá společnost DuPont na výrobu teflonu a dalších látek. Od té doby se teflon stal široce pozorovaným, potlačovaným i nenáviděným. Přitom to, co je na něm nejhorší, je právě PFOA.

Proč se nic nepřilepí na teflon?

I na základě tohoto tlaku se od roku 2013 v USA postupně omezuje a zakazuje použití perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanové kyseliny (PFOA). V roce 2020 bylo PFOA zahrnuto mezi látky, které jsou zakázány v celé Evropské unii. To znamená, že výroba a používání PFOA pro výrobu teflonu by mělo být omezeno nebo úplně zakázáno. Takže pokud si půjdete koupit teflonovou pánvičku, hledejte, kdo a kde ji vyráběly. Pokud je třeba z Číny, tak tam se těmito směrnicemi samozřejmě neřídí.

Teflon neboli PTFE (polytetrafluorethylen) Jedná se o polymer vyráběný z fluoridů a uhlovodíků, který se používá jako nelepivý povrch v kuchyňských nádobách, pánvích a jiných výrobcích. PTFE je známý pod obchodními značkami, jako je například Teflon, Gore-Tex, Thermolast apod.

Bacha na teplotu

Jistě, teflon má i jiné problematické vlastnosti. Tak například se při vysokých teplotách nad 260 °C uvolňují plynné látky, které jsou považovány za toxické a mohou mít negativní vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Jenže jen málokdo rozpaluje pánvičku přes 250 °C. Pokud ano, neměl by člověk používat teflon.

Poslední a možná největší hrozbou je to, že teflon patří mezi takzvané věčné plasty. Ty mají extrémně dlouhou životnost a v přírodě se prakticky vůbec nerozkládají. Hromadí se v přírodě, ale i tělech živočichů a mít v sobě hromadu nerozložitelného materiálu není úplně dobré. Teflon jako takový ale je velmi pevný a pružný materiál. Z pánve byste ho neměli prakticky standardně sundat. Pokud ho ovšem nepoškrábete. Pak vznikají trhliny a teflon se začíná odlupovat. Proto by se poškrábané teflonové pánve neměly používat.

A jak je to se vztahem teflonu a Alzheimerovy choroby? Tak ta nikdy prokázána nebyla. Objevilo se několik studí, které řeší teflon a jeho toxicitu. Ta byla však vždy přisuzována PFOA a samotný teflon jako takový, který není vyráběn pomocí PFOA, nemá žádnou studií prokazatelné toxické účinky.

Bacha na hliník!

O vztahu hliníku a vzniku demence u člověka víme už opravdu hodně dlouho. Operovaly s ním už naše maminky. Vždyť už v roce 1965 vědci zjistili, že krmení králíků velmi vysokými hladinami hliníku způsobilo změny v mozku králíků připomínající Alzheimerovu chorobu. Bohužel tato fantastická zpráva obletěla svět, ovšem studie, která ji vyvracela, už nikoliv.

A právě tady vznikl mýtus o nebezpečí hliníku na lidské zdraví. Lidé dnes protestují proti používání hliníku v nádobí, proti používání plechovek na nápoje apod. Ovšem bez pořádných vědeckých podkladů.

A co měď, nerez, keramika?

Pokud budete požívat větší množství mědi, bude to mít zdravotní následky, především na vašich játrech. Ovšem to byste museli měděné nádobí okousávat. Při vaření se z tohoto nádobí uvolňuje jen stopové množství této látky, kterou navíc naše tělo využije. I přesto se měděné nádobí zevnitř potahuje nereaktivním povlakem z nerezu nebo cínu.

Nerez jako takový je zcela bezpečný. Může se z něj uvolňovat nikl, ale to jen v případě, že je materiál nekvalitní, tedy od špatných výrobců z Asie.

Keramika pak má zásadní výhodu v tom, že je zcela zdravotně nezávadná. Jen je poněkud křehká a snadno se naruší.

Máme se bát?

Pokud si tedy nebudete jisti, jestli je nádobí zdravé, hlavně dbejte na to, aby bylo od prověřených výrobců. Levné nádobí z výprodejů může být nebezpečné. To kvalitní je však bezpečnější než chemikálie v ibuprofenu, který si dáte na kocovinu.

