Zdroj: Shutterstock

Mikrovlnná trouba je tu s námi od roku 1947 a lidé si ji oblíbili natolik, že v ní začali ohřívat téměř všechno. Existuje ale pár věcí, které se s mikrovlnnou troubou prostě nesnesou. Důležité je ale při přípravě pokrmů použít vždycky to správné nádobí, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám.

Podle odborníků musí jít o materiály, kterými mohou pronikat mikrovlny, aniž by se nádobí zahřálo nebo nedej bože roztavilo. Zároveň musí jít o hrnky, misky nebo talířky, které jsou schopné odolat teplotě do 120 °C. Co tedy používat, a co naopak raději dát stranou?

Nádobí vhodné do mikrovlnné trouby

Ideálním materiálem do mikrovlnky je porcelán. Ovšem ten čistý, užitkový, bez jakýchkoliv ozdob. Pokud má vaše porcelánové nádobí zlaté zdobení, pak ho určitě nepoužívejte. Mikrovlnná trouba na kov reaguje jiskřením a mohla by se poškodit.

Dalším vhodným materiálem je keramika, ale jen ta glazovaná. Neglazované talíře a misky rychle přijímají vlhkost a mohly by žárem popraskat. U umělohmotného nádobí je zase vhodné zjistit, jestli mají piktogram o vhodnosti použití do mikrovlnky. Poznáte ho podle kresby nádoby, nad kterou jsou namalované vlnky. Nevhodné jsou různé tenké plastové obaly od rajčat nebo hroznového vína, které by se mohly v troubě roztavit.

Papírové obaly též můžete dát do mikrovlnky. Jen jsou některé spojené lepidlem nebo samolepkou, ze které se chemikálie uvolňují do jídla, a vy pak riskujete zdraví.

Nádobí, které do mikrovlnky nepatří

Do trouby nepatří jemné sklo, protože hrozí prasknutí, olovnatý křišťál a sklo zdobené dekorem s obsahem kovů, např. zlato, stříbro (ty mohou při použití jiskřit). Dále pak hliníkové misky vyšší než 2 až 3 centimetry, kovové nádobí a dřevěné mísy.

Zdroj: ireceptar.cz, dtest.cz