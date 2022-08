Zdroj: Pumpa

Využití srážkové vody na pozemku je dnes už téměř bezvýhradnou nutností. Ukládá to zákon a udělují se jen výjimky. Nádrž na dešťovku je tak skvělou možností, jak dostát liteře zákona a pomoct i své zahradě či domu.

Cena vody rok od roku roste, ale její spotřeba je obrovská. Každý z nás spotřebuje zhruba 100 litrů vody denně a na závlahu trávníku o velikosti 200 m² se spotřebuje až 850 litrů za den. Jen splachováním každý z nás spotřebuje přibližně 24 litrů denně. To jsou velká čísla, takže pokud je tu možnost spotřebu kohoutkové vody snížit využíváním dešťovky, dává to smysl z pohledu ekologie i financí.

Pro samotné zadržení dešťové vody slouží retenční nádrže, většinou vyrobené z plastu, kterých je na trhu široká nabídka. Využít lze ale i nepoužívanou žumpu nebo IBC kontejnery. Navíc nádoba nemusí být umístěna pod zemí, i když to je samozřejmě nejvhodnější řešení.

Nadzemní zásobníky vody jsou jednoduchým a levným řešením v případě, že dešťovou vodu hodláte využít jen na zalévání malé zahrádky a víc od ní neočekáváte. Pokud ale chcete dešťovku zavést do domu, splachovat s ní WC, prát v ní prádlo a třeba se s ní i sprchovat, je lepší zásobník zabudovat do země, aby si skladovaná voda udržela teplotu pod 16 °C a nekazila se.

Při volbě velikosti retenční nádrže musíme vycházet z velikosti plochy střechy, ze které budeme vodu jímat. Průměrné množství vydatných srážek se pohybuje okolo 30 litrů na 1 metr čtvereční, ale je třeba vždy vycházet ze srážkových hodnot v lokalitě, kde nádrž instalujeme. „Pokud máme plochu střechy například 200 m², volíme retenční nádrž o velikosti zhruba 5 m³. Nesmíme také zapomenout, že při přívalových deštích může spadnout i dvakrát více vody a je potřeba zajistit přepad z retenční nádrže,“ radí Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, jež se prodejem, servisem a montáží vodních čerpadel i jímek zabývá více než 30 let.

Využití dešťové vody

Instalace nádrže na dešťovou vodu na podbetonovaném základu Autor: Pumpa

K čemu zachycenou vodu použít? Například pro závlahu zahrady, a to ručním postřikem nebo závlahovým systémem. Pokud se rozhodneme pro profesionální systém, je nutné zajistit dodávku vody do nádrže pro případ nedostatku srážek. Je možné použít i vodu ze studny nebo vrtu a v době nedostatku srážek nádrž dopouštět. Další možností je dopouštění z veřejného vodovodu. Tady je vhodné požádat správce vodovodu o podružné měření a vyhnout se tak platbě za stočné. Toto je ideální u menších ploch, kde se investice do nově budovaného podzemního zdroje nevyplatí. U větších ploch nad 300 m² je lepší vybudovat nový zdroj podzemní vody, který lze využít i pro běžnou spotřebu vody.

„Další variantou je využít zachycenou vodu na splachování WC. V tomto případě je nutné si uvědomit, že takto použitá voda se stává vodou odpadní a bude nutná smlouva s provozovatelem kanalizace, pokud jí vodu odvádíte,“ říká Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa.

Ovšem jak ukázaly různé vědecké studie (například Státního hygienického ústavu v Brémách), dešťová voda je ideální také pro použití v domě, konkrétně pro praní prádla a splachování toalety. Změnu pocítí zejména majitelé domů, kde je dostupná voda příliš tvrdá anebo obsahuje vyšší podíl železa, manganu či jiných problematických prvků. Díky měkkosti srážkové vody se budou mnohem lépe rozpouštět prací prášky, čímž se sníží i jejich spotřeba. Odpadá i problém s tvorbou vodního kamene a nákup změkčovačů.

Nedbejte na cenu

Na náš trh se často dostávají velmi levné výrobky z východu. Bohužel jejich kvalita je mizerná. Jsou vyrobené ze špatného a tenkého plastu, jsou špatně svařované i navržené. Často se tak bortí tlakem zeminy. Je třeba kupovat takovou nádrž na vodu, jaká vyhovuje místním podmínkám spodní vody. Pokud je spodní voda vysoká, je lepší pořídit nádrž obetonovávanou, jinak je možné vsazovat nádrže pouze obsypávané. Ovšem to je třeba zjistit na místě.

Nádrž musí být i nosná z horní strany, pokud se přes ni bude jezdit třeba autem. Otvor pak musí být dostatečně velký, pevný, aby se přes něj mohl majitel protáhnout a provést údržbu.

Dobré čerpadlo

Obecně je samozřejmě základem celého systému nádrž a vhodné čerpadlo nebo čerpací systém. „Vzhledem k tomu, že retenční nádrž se nejčastěji využívá na závlahu zahrady, je nejvhodnější ji osadit automatickým ponorným čerpadlem. Pokud ale retenční jímku budete využívat k jiným účelům, rozhodně doporučuji nepodcenit čištění. Za účelem splachování postačují filtry hrubých nečistot a v případě, že se budete chtít dešťovkou i sprchovat, je nutné zvolit filtrační systémy pro šedou vodu,“ uvádí Martin Křapa a doplňuje: „Určitě také silně doporučuji investovat do sestavy pro dopouštění, která zajistí, že v nádrži bude dost vody i v období sucha. Sestavu lze jednoduše zapojit do zásuvky 230 V a obsahuje plovák se závažím, elektromagnetický ventil a desetimetrový kabel.“

Dotace ze strany státu

Podle loňské studie Akademie věd ČR byla letní sucha, která v posledních letech postihla střední Evropu závažnější než kterákoliv jiná suchá v období za uplynulých více než 2100 let! Zadržování a využívání dešťové vody se tak stává národní prioritou a stát využívání dešťovky podporuje. Děje se tak například prostřednictvím dotačního programu Nová zelená úsporám, který se na podzim loňského roku rozšířil o program Dešťovka. Ten je přímo určen na podporu zachytávání a využívání dešťové vody a jeho prostřednictvím mohou žadatelé získat dotaci v rozmezí 27–105 000 Kč.

„Například na projekt retence dešťové vody pro zálivku zahrady mohou majitelé stávajících rodinných domů získat od státu až 55 000 korun. Jen musí počítat s tím, že výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže,“ říká Martin Křapa.