Na tuhle otázku neodpovíme. Co dům, to jiné vstupní podmínky, které zcela mění rovnici a tedy i výsledek. Náš článek je hlavně o tom, jak se rozhodovat a jaké jsou varianty při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo. A protože raději máme informace od odborníků, poprosili jsme Marka Bláhu, jednatele společnosti IVT, o součinnost.

Odstřihnout či ne?

„Nejprve je třeba se rozhodnout, zda se zbavit plynu úplně, včetně vaření. Tato varianta se nabízí u novostaveb a také, pokud je kotel na plyn starší než 15 let. Pokud ale máte plně funkční plynový kotel, byla by škoda jej vyhodit a doporučuji ho ponechat a doplnit menším tepelným čerpadlem,“ vysvětluje varianty Marek Bláha. „Tato varianta je také vhodná, pokud současný topný systém vyžaduje teplotu topné vody nad 60 °C a nechcete měnit radiátory za větší. Třetí možností, jak ušetřit co nejvíce plynu, a přitom co nejméně investovat do tepelného čerpadla, je přidání čerpadla vzduch/vzduch. Jde v podstatě o jednotku, která dokáže topit i chladit, tedy fungovat i jako klimatizace,“ doplňuje Marek Bláha. Tato varianta navíc nezasahuje do topného systému a instalace je rychlá a velmi jednoduchá.

Projděme si tedy všechny varianty. Výhody a nevýhody a také to, na co si dát pozor.

Úplná náhrada plynového kotle tepelným čerpadlem

Investor musí vyhodnotit, zda lze tepelným čerpadlem bez výrazné změny celého topného systému (výměny radiátorů) dosáhnout stejného komfortu vytápění jako stávajícím plynovým kotlem. Např. zda systém s plynovým kotlem nevyžadoval vyšší teploty, než jakých dosáhne tepelné čerpadlo, tedy kolem 75 °C, zatímco pro úsporný provoz tepelného čerpadla je potřebná teplota do 55 °C. V řadě případů došlo s časem k zateplení domů a výměnám oken a systém s kotlem na vysokou teplotu je zbytečně předimenzován a tepelné čerpadlo tak bude vyhovovat. „Lze to zjistit jednoduchou zkouškou. Bude-li se venkovní teplota 2-3 dny držet kolem nuly, nastavte teplotu vody ve vašem systému kolem 45 °C, a pokud nebude v těchto dnech nikde v objektu teplotní diskomfort, bude osazení tepelným čerpadlem vyhovující,“ radí Marek Bláha. Vhodné pro tepelné čerpadlo jsou zejména objekty s podlahovým nebo stropním vytápěním, protože u nich je potřebná teplota vody v systému nízká, kolem 35 °C.

Dále je třeba zjistit, zda je v domě prostor pro umístění vnitřní jednotky, a zároveň při volbě tepelného čerpadla vzduch/voda pro umístění venkovní jednotky i s ohledem na její produkci hluku. A při volbě čerpadla země/voda, zda je pozemek dostatečně velký pro umístění vrtu nebo plošného kolektoru.

Mezi největší výhody úplné náhrady plynového kotle tepelným čerpadlem patří minimální provozní náklady na vytápění a ohřev vody plus zrušením plynu v domě odpadají revize komínů a paušální platby za plynovou přípojku.

Další výhodou je autonomní regulace tepelného čerpadla – řídí se samo a při správném nastavení se klient nemusí o nic starat.

Plynový kotel jako záloha tepelného čerpadla

Opět platí potřeba technické proveditelnosti jako u varianty jedna, tedy je třeba prostor pro umístění vnitřní jednotky a podmínky pro umístění té venkovní.

Není omezení maximální teploty vody do topného systému.

Postačuje čerpadlo s nižším výkonem, a tedy i s nižší investicí.

Plynový kotel zůstává jako záloha a jeho spotřeba se sníží o 70–90 %. Tepelné čerpadlo opět funguje autonomně a jen si při nízkých venkovních teplotách připne kotel tzv. na výpomoc, nebo při extrémně nízkých teplotách plně přepne na plynový kotel.

Teplá užitková voda je celoročně ohřívána tepelným čerpadlem.

Bohužel zůstávají zálohy za plyn, ovšem je možné na plynu vařit.

Lze se zamyslet nad výší spotřeby plynu v tomto uspořádání a v případě nízké spotřeby místo záloh za plyn investovat třeba do předělání systému na plynové lahve.



Přidání nezávislého vytápění tepelným čerpadlem vzduch/vzduch a kotel ponechán jako záloha

Tato varianta je vhodná pro menší objekty nebo prostory, kde je využívána převážně jedna větší místnost, typicky obývací pokoj s kuchyňským koutem, a kde nevadí o dva stupně nižší teplota v ložnici a chodbě.

Bonusem je nízká vstupní investice, snížení spotřeby plynu je o 50-80 %.

Instalace je rychlá a jednoduchá, nevyžaduje změny v topném systému ani samostatné prostory pro umístění jednotek.

Je třeba počítat s horším sdílením tepla. Teplo se do objektu dostává foukáním teplého vzduchu do jedné místnosti, obdobně jako při chlazení klimatizací. Přes dveře se následně dostává do dalších místností.

Stávající plynový kotel vypomůže v okamžiku teplotního diskomfortu v jiných místnostech.

Zdroj: IVT, abeceda-cerpadel.cz