Zdroj: Shutterstock

Pokud jste si nestihli pořídit březnová vydání časopisů Story, Vlasta, Překvapení nebo televizních titulů TV Star a TV Mini, nesmutněte! Také v letošním roce jsou pro vás všechny slevové kupony připraveny na webu nakupy.denik.cz. Na webu si slevovou knížku stáhnete do svého mobilního telefonu zcela zdarma.

Abychom vám nákupy usnadnili, připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších a největších slev, které by se vám mohly v nejbližší době hodit.

Pro útulný a pohodlný domov

Zajímavá je výše slev například u vybavení do domácnosti. Ve SCONTO pořídíte nábytek se slevou 38 %, což znamená úsporu třeba i několik tisíc korun. Sleva se vztahuje ovšem pouze na zboží, kde je uvedena klubová SCONTO cena. U značky Pohodlí Phase půjdou ceny dolů skoro o třetinu u ložnicových, obývákových a jídelních interiérových sekcí. A za půlku bude k mání bytový textil – deky, plédy, povlečení, prostěradla nebo paletové polstry u Homeville. Potrpíte si na voňavý byt nebo dům? Rozvoňte domov italskými bytovými vůněmi Price´s, svíčkami nebo difuzéry z e-shopu Candlemania.

Jarní úklid levou zadní

Velký úklid s malým vynaložením sil – to si přejeme všichni a nejlépe ještě před tím, než nám začnou do oken svítit první sluneční paprsky. Využijte slevu 20 % na výrobky řady Home and Garden pro domácnost i zahradu značky Kärcher a jarní úklid si co nejvíce usnadněte.

Robotický vysavač Kärcher Autor: Kärcher

Kuchyň v lesku a blesku

Pamatuje vaše kuchyně minulé tisíciletí? Vyměňte ji za novou! Se slevou až 45 % z maloobchodních cen přichází během Nákupního týdne Oresi. Bezkonkurenční ceny se budou vztahovat na kuchyňský nábytek Dolti, Dolti Collection, Livanza a Bauformat. Slevy navíc platí až do 31. 8. 2023. A novotou zářící kuchyně si zaslouží i kvalitní vybavení. To můžete obstarat u Tescomy se slevou 20 % při nákupu nezlevněného zboží nad 699 Kč. Kromě kuchyňských potřeb nově nabízí také potřeby pro mytí a úklid a designové domácí spotřebiče.

Zabavte děti na víc než jedno odpoledne

Sleva 15 % platí na všechno nezlevněné zboží a slevu je možné uplatnit jak v kamenných prodejnách, tak na e-shopu.



Filmy a čtení

Nejvíc televizní zábavy za nejnižší cenu zajistí Lepší TV. Oblíbené pořady až 30 dní zpětně, videotéka s 1 300 filmy a balíček HBO lze objednat se slevou 90 %!



A myslí na vás i naše vydavatelství Vltava Labe Media. Pro Nákupní týden jsme si pro vás připravili slevu 90 % na čtvrtletní elektronické předplatné časopisu Gurmet, ve kterém najdete kulinářskou inspiraci nejen na vaření, ale i stolování nebo novinky v kuchyňském vybavení.