Jak uchovat vajíčka čerstvá i několik měsíců? Je to jednoduché, vyzkoušejte tipy našich babiček.

Vejce neumývejte. Může vám to připadat komické, pokud kupujete vejce v obchodě. Pokud ale máte domácí chov, tento bod se vás jistě týká. Umytím narušíte přirozenou ochrannou vrstvu na skořápce. Proto odstraňte největší špínu pouze ručně bez použití vody apod. Jakmile máte vajíčka připravená, můžete je naložit do vodního skla.

Co je vodní sklo?

Jedná se o roztok křemičitanu sodného, který koupíte v běžném obchodě. Pokud o něm chcete vědět víc, třeba jak se používá na stavbě, psali jsme o něm tady. K přípravě vodního skla pak potřebujete pouze roztok a vodu.

Smíchejte vodu s vodním sklem v poměru 10 : 1. Zkontrolujte, že jsou vejce absolutně čistá – případně je můžete domýt vodou. Naskládejte je do sklenice a zalijte roztokem. Jakmile jsou vejce úplně ponořená, zakryjte nádobu alobalem a přidělejte gumičkou. To celé vložte do lednice nebo sklepa, zkrátka někam, kde je šero a chlad. Taková vajíčka vám vydrží 8-9 měsíců.

