Zdroj: Westwingnow.cz

Námořnický styl dokáže skvěle navodit prázdninovou atmosféru, a to není málo. Vše, čím se doma obklopujeme, na nás působí a vyvolává určité emoce. A dojem pohody, klidu a relaxu není k zahození, ani když budou venku padat sněhové vločky.

Co je pro něj typické

Z barev jde hlavně o kombinaci bílé a modré, nicméně pro osvěžení lze přidat červenou nebo korálovou. Modrá není jen jedna, může být tmavá, střední sytosti či pastelová, hezky vypadá azuro nebo tyrkys. Dojem oprýskané paluby navodí dnes hojně používaná šedá, pláž zase připomene barva písku. Zmiňované barvy se dobře hodí k nejčastěji používanému materiálu, dřevu, či jeho imitacím. Nezapomeňte ani na proutí, třeba v podobě košů nebo houpacího křesla.

Patina a nedbalá elegance

K námořnickému stylu patina patří, evokuje opotřebení. Můžete ji dostat třeba už na podlahu, a kdyby se tento záměr do vašeho interiéru nehodil, zkuste krytiny evokující dřevo. Odstín volte tak, abyste podpořili světlost a vzdušnost prostoru.

Do chodby, pracovního koutu, dětského pokoje nebo na balkon se nebojte použít nábytek z palet, který si navíc můžete sami vyrobit. A do ložnice nebo i obýváku zakomponujte nápodobu námořnické truhly. K masivnímu stolu v kuchyni zase patří stylové židle, zkuste například nadčasové thonetky.

U sedacího nábytku jsou vítané oblejší linie a lehká ledabylost, tu splní například sedačka se lněným potahem, který je navíc trendy. Kromě něj se používají i jiné hrubší tkaniny.

Sedačka Biarritz se lněným potahem, délka 206 cm, cena na dotaz Autor: Le Patio

Jak naložit s pruhy

Bez nich by tento styl neexistoval, ale současně jde o výrazný vzor, s nímž je třeba nakládat uvážlivě. Pruhy se často používají na tapetách, které ideálně splní to, co se od tohoto dekoru žádá – lépe vynikne na větší ploše. Podobně praktické je také pruhované povlečení. Nikde není psáno, že je vždy nutné držet stejnou šířkou pruhů, pokud to nepřeženete s množstvím barev (dvě až tři, ne více).

K tomuto stylu se ještě hodí jemné, vzdušné záclony.

Doplňky jako koruna krásy

Láká vás korunovat námořnický interiér záchranným kruhem, kormidlem, kotvou nebo třeba sítí? Výrazné doplňky volte s rozvahou. Není od věci, když zároveň slouží, například síť místo nástěnky na vzkazy, kormidlo jako atypický věšák a lano místo posilovny.

Méně starostí budete mít s výběrem drobných dekorací jako mušle, hvězdice, loďky, ryby, ale i tady platí, že méně může být více.

Pohrajte si rovněž se symboly, které k námořnickému stylu patří. Jedním z nich je tvar kruhu, třeba na zrcadle. Evokuje to, bez čeho si jen těžko můžeme představit život - světlo a slunce.



Zdroj. Biano.cz, Tchibo.cz