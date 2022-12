Zdroj: shutterstock.com

Ptáci sice na náledí neuklouznou stejně jako lidé, přesto jim dokáže pořádně znepříjemnit život. Dokonce několikamilimetrová vrstva námrazy pokrývající stromy a zem může zabránit ptákům v tom, aby se dostali k potravě. Největší problémy pak činí nejmenším ptáčkům, kteří ledovou krustu nepřekonají. V zimě navíc právě oni ztrácejí nejvíce energie. I proto je důležité jejich dokrmování.

Krmítko jim může zachránit život

Drobní ptáci, jako jsou čížci, sýkorky či zvonci, spotřebují velké množství energie k zahřátí svých drobných těl, která mají relativně velký povrch. V zimě tráví téměř celé dny hledáním potravy, bez které by nepřežili. Často není v jejich silách potravu najít, když napadne velké množství sněhu. Nebo když přírodu pokryje velká vrstva ledu. Pak se stává krmítko doslova záchranou jejich životů.

Ptactvo v zimě Autor: shutterstock.com

Jak krmit správně?

Ptáci by měli v krmítku najít co nejpřirozenější potravu. Zbytky z kuchyně jsou nevhodné – už kvůli obsahu soli, která pro ptáky působí téměř jako jed. Vhodné není ani pečivo, které jim může způsobit zažívací potíže.

Mezi vhodná krmiva patří slunečnicová semínka, která jsou skvělým zdrojem energie. Přidat k nim můžete ovesné vločky a další zrní. Potravu sypte do krmítka. To by mělo být dobře přístupné, neměli by se k němu dostat predátoři – kočky, lasičky a další. Někteří ptáčci ocení také jablka nebo jeřabiny.

