Zdroj: Shutterstock

Cévní choroby jsou nejrozšířenějším onemocněním u nás. Říká se, že jde o civilizační chorobu, ale přitom civilizace na to už dávno vynalezla jednoduchý, ale účinný lék.

Jsou přírodní ingredience, které snižují cholesterol, tlak a podporují kardiovaskulární funkce. Všichni je známe. Je to třeba česnek, o jehož blahodárných účincích četl snad už úplně každý.

Také o citronech víme dost. Sice nejsou tak zázračnými co do množství vitaminu C (o tom jsme psali zde), ale mají mnoho dalších důležitých a potřebných vlastností. O tom, že kombinace těchto dvou plodin je skvělá, se přesvědčili dávno už i vědci. Pojďme si udělat fantastický nápoj, který vám protáhne cévy a vylepší krevní obraz.

Vyčistěte citrony

Nejdůležitější je, abyste zbavili citrony nánosů postřiků. Vložte pět citronů do teplé vody a přidejte dvě lžičky jedlé sody. Všechny citrony v této vodě pak pečlivě vydrhněte a pak nechte deset minut odstát.

Oloupejte celou jednu palici česneku. Slijte vodu z citronů a ty nakrájejte na menší kousky i se slupkou. Vše pak společně nasypte do mixéru a rozmixujte na hladkou kaši.

Kaši pak nalijte do hrnce, doplňte litrem vody a nechte provařit. Po chvilce varu pak směs sundejte ze sporáku a ještě horkou sceďte do sklenic. Ty můžete zavíčkovat.

Tento vzniklý nápoj pijte jednu skleničku denně po obědě po dobu tří týdnů. Nepijte večer, před spaním, protože by tělo nemuselo dobře nápoj strávit.

Už během několika dnů se vám jistě uleví. Především by se měl snížit krevní tlak a sníží se i cholesterol. Poznáte to třeba tak, že se nebudete tolik potit a bude se vám lépe usínat.

Samozřejmě, že pokud trpíte vážným onemocněním, je lepší si zajít za lékařem, se kterým problém konzultujte.

Zdroj: Tolerant-Vegan, Limonera