Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu 2023 uděluje Obec architektů už třicet let. Je to opravdu dlouhá doba na to, aby tato cena získala solidní reputaci. Podporuje ji také složení poroty, která každý rok zahrnuje velmi zajímavé osobnosti české i světové architektonické obce. Letos to není jiné. Posuďte sami:

Už lze projekty přihlašovat

Každý rok v dubnu se začínají přihlašovat projekty do následujícího ročníku. Nejinak je tomu i nyní. Pro ročník 2023 je možné projekty přihlašovat až do 30. 6. 2023.

„Letošní 30. ročník je jubilejní a je pro nás velkou výzvou. Věřím, že se nám podařilo vytvořit vynikající vyváženou porotu. Může nás jenom těšit, že pro oslovené architekty je účast v porotě otázkou prestiže. Architektka Amanda Levete, která vedla s Janem Kaplickým světoznámé studio Futere Systems, poctí naši architektonickou veřejnost svojí přednáškou v pátek 27. 10. od 17 hodin v prostorách CAMP. Porota nebude mít jednoduchou práci vzhledem ke stále stoupající úrovni přihlašovaných prací. V prvním elektronickém kole 5 porotců volí nezávisle na sobě a v různém čase pouze ano či ne pro postup. Úroveň je tak vysoká, že mnohdy ani 3 souhlasy nezaručí postup mezi 50 finalistů. Tato vysoká kvalita soutěžní přehlídky posunuje všechny architekty v práci, aby drželi krok s dobou a současnými trendy, mne nevyjímaje,“ uvedl k vyhlášení 30. ročníku Oleg Haman, předseda Obce architektů.

Jako v předchozích letech bude v 1. kole zasedání poroty vybráno 50 nejlepších realizací postupujících do finále.

Prezentace finalistů před porotou proběhne na Grand Prix Architektů Festivalu by Grohe. Porota následně vybere vítěze, kteří budou oznámeni ještě tentýž den v rámci Galavečera Grand Prix Architektů - Národní ceny za architekturu 2023. Termín vyhlášení výsledků a konání GPA Festivalu by Grohe je 30. 10. 2023.

