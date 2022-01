Zdroj: Národní galerie Praha, Katarína Hudačinová

Porovnat napodobeniny uměleckých děl s originály a více proniknout do hlav padělatelů můžete prostřednictvím aktuální výstavy Falza? Falza! ve Šternberském paláci na Hradčanech.

Zajímavá výstava představuje naše i zahraniční falzifikáty významných uměleckých děl od 15. století až do poloviny 20. století. Těšit se můžete například na napodobeniny středověkých obrazů, soch a kreseb, falza připomínající holandské mistry 17. století nebo padělky obrazů známých českých malířů 19. století a počátku 20. století. A porovnat si je s originály, což se na jednom místě jen tak někdy nepoštěstí.

Zajímavé jsou rovněž příběhy, jak se padělky dostaly do sbírek Národní galerie Praha, nebo i důvody, které ke vzniku falzikátů obecně vedou. Někoho bude rovněž lákat možnost blíže poznat metody přispívající k odhalení napodobenin a dalším magnetem je představení tvorby Hana van Meegerena, nejznámějšího padělatele 20. století, prostřednictvím několika falz ze zahraničních sbírek.



Tip navíc: Součástí výstavy, která potrvá do 1. května 2022, je zajímavý doprovodný program. Například dnes od 20. hodiny můžete online a zdarma sledovat přednášku o originálech a falzifikátech ve sbírce císaře Rudolfa II. Stačí kliknout na facebookové stránky NGP.