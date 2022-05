Zdroj: Národní muzeum v Praze

Mezinárodní den muzeí se slaví už od roku 1977 a pro nás je symbolické, že právě 18. května v roce 1891 došlo k otevření hlavní budovy Národního muzea na pražském Václavském náměstí. Rovněž do objektů tohoto muzea se příští středu dostanete zadarmo (na fotografii vidíte detail expozice Okna do pravěku).

Kam ještě vyrazit? Například do Muzea v přírodě Zubrnice (areál historické vesnice), do Regionálního muzea Mělník, do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nebo třeba do Severočeského muzea v Liberci, nejstaršího uměleckoprůmyslového muzea v českých zemích (do 31. 12. 2022 je zde vstupné dobrovolné).

Ve Schwarzenberském paláci si můžete prohlédnout expozici Staří mistři, díla z období od 16. do 18. století Autor: Sergei Gherciu

K muzeím se 18. května přidávají také některé galerie. Například pražská Národní galerie nabízí volný vstup do všech sbírkových expozic, včetně Schwarzenberského paláce.

Co dělat, kdybyste to ve středu nestihli? V České republice na Mezinárodní den muzeí už tradičně navazuje Festival muzejních nocí. Startuje 20. května, potrvá na různých místech až do 11. června a program najdete zde.