Zdroj: NPÚ, nominovaný objekt

Národní památkový ústav před několika dny vyhlásil nejvýznamnější počiny v oblasti památkové péče. Kdo získal památkářského Oscara neboli ceny Patrimonium pro futuro?

Ředitelka děkuje

Celkem bylo nominováno 35 projektů, dokončených v roce 2021, z nichž odborná porota vybrala vítěze v rámci osmi kategorií a veřejnost zase přidala svého favorita.

Například Cena generální ředitelky NPÚ se letos zdvojila, získaly ji dva projekty. Jedním je slavný železniční vůz Slovenská strela, jediný dochovaný exemplář tohoto typu vyrobený v roce 1936 v kopřivnické Tatře. A tím druhým pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku, díky jehož obnově můžeme obdivovat i krásu gotiky v podobě omítek s nástěnnými malbami v ambitu kláštera. Raritou je například galerie erbů zakladatelů kláštera.

Další svatostánky

Ve Staré Boleslavi najdete kostel sv. Václava. Původně románská stavba prošla během staletí mnoha úpravami, nejen znalci rozpoznají gotickou, renesanční či barokní stopu. Nicméně ani kostel nevydrží bez péče věčně, a té se jeho interiérům a exteriérům dostalo vrchovatou měrou v posledních několika letech.

K návštěvě zve také malý kostelík sv. Vavřince v Úlicích, v rámci jehož obnovy došlo k odhalení skrytých renesančních maleb.

Kostel. sv. Vavřince, Úlice Autor: NPÚ, nominovaný objekt

Zač je toho Loket

Součástí historického centra města Loket je objekt Městská dvorana postavený v 90. letech 19. století. Po roce 1989 začal postupně chátrat, byť se dostal do soukromých rukou, až to vypadalo, že dojde k jeho zbourání. V roce 2018 nové vedení města rozhodlo o záchraně objektu, což se posléze podařilo, a také získalo cenu v kategorii Záchrana památky.

Proč jet do Děčína

Až budete v Děčíně, jděte se podívat na obnovený gloriet v Růžové zahradě zdejšího zámku, který se také nejvíce líbil laické veřejnosti. Abyste nemuseli googlit, dodejme, že jde o raně barokní dvoupatrovou nezastřešenou stavbu se sochami, lvy a erby.

Kdo si ještě odnesl Gebauera

Autorem ceny je významný sochař Kurt Gebauer Autor: NPÚ

Skleněnou cenu podle návrhu slavného sochaře Kurta Gabeuera vyrobila firma Lasvit. A protože bez lidí by nebyly ani památky, odnesla si ji také Ivana Holásková, kastelánka zámku Lednice, která tu pracuje už 44 let. I díky ní patří tento zámek mezi památky UNESCO. A in memoriam byla cena udělena rovněž Jindřichu Rinešovi a Jiřímu Kaše. V kategorii Restaurování památky ji zase získala Markéta Pavlíková za čtyřleté restaurování oltáře Mistra královéhradeckého v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

S nadhledem

Ale i tovární komíny si zaslouží naši pozornost, řekli si odborníci a ocenili Michala Horáčka a Martina Vonku z Fakulty stavební ČVUT v Praze za výzkum, úsilí a zájem ohledně továrních komínů. I za to, jak se snaží tyto funkční stavby ne až dávné minulosti přiblížit laické veřejnosti.

Zdroj: Národní památkový ústav