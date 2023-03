Zdroj: Shutterstock

Kdy můžete zažádat o příspěvek:

1) Musíte mít trvalý pobyt v ČR

Trvalým bydlištěm českých občanů je místo, které si nahlásili obecnímu úřadu, zatímco cizinci s povoleným trvalým pobytem musí hlásit svou adresu cizinecké policii. Na úřadu práce je možné se informovat o přiznání dávek pro cizince, kteří jsou v České republice dlouhodobě hlášeni k pobytu. Například cizinec, který je zde hlášen alespoň 365 dní, může získat příspěvek na bydlení. Podobnou možnost má také občan jiného státu EU, nebo jeho rodinný příslušník, kteří jsou v ČR hlášeni déle než tři měsíce.

Návod na příspěvek na bydlení v podání Úřadu práce:

Když se jedná o bydliště, úřad práce potřebuje vědět, kde skutečně žijete. Pokud by si to chtěl někdo ověřit, můžete dokázat, že tady opravdu žijete například tím, že zde pracujete, vaše děti chodí do školky nebo do školy, studujete tady, chodíte k lékaři a podobně. Pokud tedy chcete dostávat dávky, neměli byste zapomínat svůj bytový status nahlásit úřadu práce.

2) Jaký je limit výdělku, kdy už nedostanete příspěvek?

Pokud utratíte více než 30 % (v Praze 35 %) svého příjmu na bydlení a zároveň toto množství není větší než normativní (předepsané) náklady na bydlení, můžete mít nárok na příspěvek na bydlení. Další informace o tomto příspěvku a předepsaných (normativních) nákladech na bydlení jsou k dispozici na webových stránkách www.mpsv.cz.

Pokud dostáváte příspěvek na živobytí, ale vaše celkové příjmy po zaplacení nákladů na jídlo a další nezbytné výdaje nestačí na uhrazení nákladů na bydlení, můžete požádat o doplatek na bydlení. Pokud nepobíráte příspěvek na živobytí, může vám být přiznán doplatek na bydlení, pokud váš příjem nepřekročí 1,3násobek částky živobytí.

3) Kde můžete bydlet pro nárok na bydlení?

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení můžete získat, pokud bydlíte:

ve vlastním bytě, rodinném domě nebo v bytě manžela/manželky, pokud sami nežádají o příspěvek na bydlení,

v pronajatém bytě (i družstevním).



Doplatek na bydlení můžete získat i pro jiné druhy bydlení, např.:

v bytě s jinou než nájemní smlouvou (např. podnájemní, smlouvou o výpůjčce), rozhodnutí nebo jiný právní důvod bydlení (např. služebnost bytu, věcné břemeno),

v azylovém domě, v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem, v chráněném bydlení, v domě na půli cesty, v terapeutické komunitě a ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,

ve vlastní rekreační stavbě, pokud přiměřeně splňuje standardy kvality bydlení.

Pokud je váš případ hodnocen úřadem práce jako "hodný zvláštního zřetele", stačí bydlet:

v části bytu (užíváte jeden pokoj v bytě),

v ubytovně, pokud má schválený ubytovací řád a obec doporučila poskytovat doplatek,

v nebytovém prostoru, pokud přiměřeně splňuje standardy kvality bydlení.

Pro získání příspěvku nebo doplatku na bydlení musíte úřadu práce předložit písemný dokument, podle kterého můžete bydlet na daném místě (např. smlouvu).

4) Posouzení vašich příjmů úřadem

Při hodnocení nároku na příspěvek na bydlení se berou v úvahu příjmy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud podáváte novou žádost o doplatek na bydlení, bude se brát v potaz příjem za poslední tři měsíce. Avšak, pokud jste ztratili podstatnou část příjmu, tedy o více než třetinu nebo alespoň o 1 000 Kč, za poslední měsíc, bude se hodnotit pouze tento měsíc. Pokud již příspěvek na bydlení dostáváte, bude se brát v potaz minulý měsíc. Příjmy se nezapočítávají v plné výši, ale je z nich odečtena část za náklady na jejich dosažení, zajištění a udržení. U podnikatelů se započítává minimální částka stanovená zákonem, i když nemají žádný příjem. Příjmy ze zaměstnání jsou započítány z 70 % a příjmy z podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace, nemocenského pojištění a důchodu jsou započítány z 80 %. Ostatní příjmy se započítají v plné výši. Úřad práce nesnižuje příjem o exekuční srážky, splátky úvěru (hypotéky) nebo výživné.

5) Co když bydlí v domácnosti víc lidí?

Při posuzování nároku na příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení úřad práce bere v úvahu příjmy a náklady všech osob, které spolu s vámi bydlí, včetně manžela/manželky, dětí a dalších spolubydlících. Pokud žijete jako samoživitel/ka se svými dětmi u svých rodičů, úřad práce také bere v úvahu příjmy vašich rodičů. Můžete požádat úřad práce o to, aby některé osoby nepočítal do vašeho příjmu. Pokud žádáte o doplatek na bydlení, musíte dokázat, že s vámi tři měsíce nebydlí, a pokud i přesto s vámi někdo bydlí, musíte prokázat, že nevedete společnou domácnost a platíte své náklady odděleně.



Zdroj: MPSV, Ombudsman, Úřad práce