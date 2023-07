Zdroj: shutterstock

Dříve se běžně stříhaly vršky natí brambor, což některým může připadat jako zvláštní praktika. V tomto článku se pokusíme prozkoumat, proč se to dělalo a jaký to mělo vliv na růst a zdraví našich oblíbených brambor.

Pěstování brambor je umění, které si vyžaduje dozor a péči. Mezi časté metody, kterými jim můžete přilepšit, patří hnojení, občas někdo ale sáhne po nůžkách a zastřihne jim vršky natí. To poslední může vzbudit zvědavost - proč bychom měli chtít ořezávat bujnou zelenou nať, která vypadá tak zdravě? Odpověď na tuto otázku leží v komplexním vývojovém procesu brambor.

Vysoká nať u brambor a příliš mnoho dusíku

Bujná zelená nať na bramborách je mnohdy důsledkem přehnojení dusíkem. Tento prvek motivuje rostlinu k intenzivní tvorbě stonků a listů. V případě, že se stonky stávají příliš vysokými a rostlina začíná být nestabilní, je možné přistoupit k přihrnování, což pomáhá udržet rostlinu stabilní a chránit hlízy před slunečním zářením. Také nedostatek slunečního světla může zapříčinit, že brambory mají opravdu vysokou nať, protože rostlina se mermomocí snaží dostat k více světlu.

Proč seřezávat vršek natě?

Ořezávání vršku natě brambor je praktika, kterou můžeme využít, když jsou hlízy připraveny ke sklizni. Předčasné ořezávání by však mohlo vést k nedostatku listů, které rostlina potřebuje k absorpci živin pro tvorbu hlíz. Je důležité také ořezávat nať v případě napadení škůdcem nebo chorobou.

Jak správně seřezávat?

Při ořezávání je důležité nechat alespoň 3 cm stonku nad zemí, aby hlíza nebyla vystavena vzduchu. Pokud by k tomu došlo, brambory by zezelenaly a staly se nepoživatelnými. Ořezávání natě by mělo být provedeno teprve tehdy, když jsou brambory připraveny ke sklizni, a po ořezání je důležité nechat brambory v zemi ještě po dobu 1-2 týdnů. To jim pomáhá vytvořit silnou slupku a umožňuje delší skladování.

Zdroj: ceskenapady.cz