Zdroj: Shutterstock

Jak na správné sušení? V první řadě dejte bylinky sušit co nejdříve poté, co jste je nasbírali. Ideálně do 45 minut. Předtím je důkladně očistěte, omyjte vodou a kořeny nařezejte na menší kousky. Svažte k sobě jednotlivé bylinky za stonky a pověste v trsech. Tak budou mít přístup vzduchu ze všech stran rovnoměrně.

Je nutné sušit důkladně a rychle, jinak riskujete škůdce a další napadení. Vyberte si pro sušení větrané, ale suché místo. Například půdu, chodbu, ale sušit se dá třeba i v obýváku. Rozhodně se vyhněte kuchyni a koupelně.

Co můžete ve volné přírodě natrhat?

Tak třeba řebříček. Roste na loukách a má bíle až mírně růžové květy. Skvěle pomáhá na gynekologické obtíže, působí i na problémy s trávením. Další možnou bylinkou je mochna husí, která kvete od června do září sytě žlutými květy. Najdete ji na polích nebo u potoků a řek. Opět se používá proti bolestivé menstruaci, ale také při střevních problémech jako je průjem. Využít ji můžete i při dráždivém kašli. Třetí bylinkou je komonice lékařská, která roste v příkopech a má velké žluté květy. Využijete ji na léčbu nespavosti, zvýšeného krevního tlaku nebo bolestech hlavy.

