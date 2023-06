Zdroj: Lukáš Žentel

Jak se dostali k neobvyklé zakázce a jaké problémy oproti stavbám v Česku museli řešit, popisuje architekt Patrik Zamazal ze studia Molo architekti. „Investorem projektu je náš kamarád z Čech, pro něhož jsme už několik staveb projektovali, panovala mezi námi důvěra i shoda, proto se na nás obrátil i v případě stavby v téhle úchvatné lokalitě,“ uvádí architekt. „Předtím, než jsme začali o projektu uvažovat, jsem v Bretani nikdy nebyl, ale musím říct, že jsem si to divoké pobřeží zamiloval.“

Mladá rodina se třemi dětmi se rozhodla dopřát si letní sídlo podle svých představ. Do Bretaně jezdili na velkou část léta už dříve a velmi si ji oblíbili. Aby tedy nemuseli celou domácnost stěhovat tam a zase zpět, začali shánět vlastní nemovitost, kde by zároveň mohli ubytovat další členy rodiny a přátele, kteří za nimi přijedou.

Soukromí pro každého

Bretaňská vila není kompletní novostavba. Architekti navázali na původní kamennou budovu, před lety velmi dobře zrekonstruovanou. Klíčové bylo vytvořit pokoje jako samostatné apartmány, aby měl každý svoje soukromí. Samozřejmě bylo žádoucí využít všechno, co pozemek a přírodní podmínky nabízely, tedy především výhledy na moře a život na zahradě. „Ale měli jsme i obavy, abychom nepokazili unikátní atmosféru tohoto místa. A také z rozmarů počasí,“ líčí Patrik Zamazal.

Apríl každý den

„Většina roku v Bretani totiž vypadá asi jako u nás apríl. Během dne většinou zažijete všechny druhy počasí: vítr, slunce, déšť, bezvětří a kroupy. Jenom sníh jsme zažili během stavby pouze jednou, a to nám místní říkali, že to bylo poprvé po 10 letech,“ popisuje architekt s tím, že to může mít i své výhody: není třeba si dělat takové starosti kvůli zakládání do nezámrzné hloubky, voda a kanalizace se pouze zahrabává pod drn. „Také s tepelnými izolacemi to je mnohem snazší, protože i když zateplíte dům polovinou izolace, než jsme zvyklí z domova, bude na místní poměry pasivní.“ Naopak potenciálním problémem stavby byla vlhkost. „Déšť v kombinaci se slaným větrem je velmi korozivní. Jelikož je naše přístavba převážně ocelová, musely být všechny prvky z žárově pozinkované nebo nerezové oceli.“

