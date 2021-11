Zdroj: BowerBird / Gidon Levin

Je spousta měst, kde se v některých čtvrtích koncentrují umělci a více volnomyšlenkářští občané. Tak je to i v izraelském Tel Avivu ve čtvrti Florentin. Je to bohémská čtvrť plná kaváren, umělců, výstavních síní. Zde žije spousta lidí tak trochu jinak než jinde. Velmi se tu rozmohlo bydlení, které spíš připomíná hotel. Byty, které jsou malé, nevytvářejí velké zázemí pro ukládání vybavení, nepotřebují velké kuchyně a často v nich žijí maximálně dva lidé.

My půjdeme ale do jednoho bytu, který je postavený pro jediného člověka. Ten si přál právě takový byt. Byt jako základnu k bujícímu městskému životu. A tak studio K.O.T, které vede interiérový designér Kfir Galatia-Azulay, vytvořilo byt, který příznačně nazvali HOME-BASE.

Od tragického bytu do světla

Koupelna od vstupu z chodby Autor: BowerBird / Gidon Levin Původní byt měl naprosto tragické uspořádání. Za dlouhou neosvětlenou chodbou následovala další zeď s neodvětrávanou koupelnou a vstup do kuchyně na levé straně, napravo pak okamžitě byt začínal jídelním koutem. Všude tma, protože do chodby neproudilo světlo z žádného okna. Druhá část bytu byla rozdělena na jednu ložnici a obývací pokoj a pak ještě balkon, který sloužil jako skladiště.

Architekt půdorys zcela přepracoval. Paradoxně přesunul koupelnu tam, kde by ji nikdo nečekal. Doprostřed bytu. Vytvořila totiž předěl mezi ložnicí a obývacím prostorem. Ložnice je pak oddělena od chodby pouze velkou skleněnou stěnou s posuvnými dveřmi. I v chodbě tak je spousta světla, a když chce majitel víc intimity, zatáhne závěs. Přímo z ložnice, ale i z chodby, pak vede vchod do koupelnového centrálního tělesa. Zde je jen malé okénko, které sice může koupelnu vyvětrat, ale nedodá do ní moc světla. A tak všechny dveře jsou prosklené, stejně jako stěna do obývacího pokoje. Samozřejmě, že jsou z pískovaného skla.

Největší prostor pak zabírá obývací pokoj ve spojení s kuchyní. Ta se dostala až ke stěně vpravo a je znát, že na ni není kladen žádný velký důraz. Vedle ní je pak stůl pro čtyři strávníky a pak je tu příjemná obývací část, která je více napojená na balkon. Všude vládne šedá barva v kombinaci s dubovým dekorem. Je to nenásilné, a přitom efektní.