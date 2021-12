Zdroj: BowerBird / Eran Turgeman

Samozřejmě, že do toho, co již bylo postaveno, se nesmělo sáhnout. Prostor byl ale nevyvážený, bez daného prostorového členění, bez jasných linií. A právě linie se nakonec stala hlavní součástí.

Černá linie!

Investoři milují městský styl. Milují jasnou a čistou technologii a milují linie. Linie! Ano, to bylo to správné, co mohli architekti ze studia U+A udělat. Použili výdechy klimatizace, která je nad kuchyní, jako základní charakter interiéru. Černá linie byla vytažena do prostoru a stal se z ní hlavní motiv. Linie se objevují a zase mizí. Jsou svislé i horizontální, promítají se na nábytku i zdech. Černá a bílá, sem tam doplněná šedou nebo dřevem. Doplněná základními tvary v jednoduchém stylu, které se nesnaží překřičet navzájem. Je to čistota tvarů doplněná černou linkou.

Černá linie je na nábytku i na stropních svítidlech. Objevuje se i na doplňcích. Prostě je tu připraveno vše se smyslem pro nejmenší detail, aby celek nabízel skutečný efekt.

Ložnice je v trochu jiném stylu. Není tak tmavá a spíš tu vládnou světlejší pastelové barvy. Zajímavý je velký stůl se skříňkou, přisazený k jedné stěně. Je tu místo jak pro toaletní koutek, tak i pracovnu.