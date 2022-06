Zdroj: BowerBird / Michael Perini

Někdy je třeba byt upravit tak, aby dokázal variovat své prostory podle aktuální potřeby. Nejjednodušším příkladem je spojení/rozdělení kuchyně a obývacího prostoru. My se ale podíváme do bytu, který to spojování a rozdělování posunul na vyšší úroveň.