Zdroj: BowerBird / Keith Chan

Ten je návrhem společným. V bytě bydlí dva muži – oba pracují v oblasti designu a grafiky. Takže mají s efektem i elegancí rozsáhlé zkušenosti. Přesto se do toho nepustili sami a povolali k tomu profesionály ze studia Hintegro. S nimi pak do detailu procházeli nápady, návrhy a provedení, aby jejich byt patřil skutečně jim nejen z materiálního hlediska, ale i pocitového.

Japonské členění

Centrem prostoru je obývací část, která navazuje na jídelnu a kuchyni. Jde o jeden velký celek, ovšem není to nic extrémně velkého a prostorově náročného. Jsou od sebe opticky odděleny jakýmsi uskočením, které je dáno konstrukcí budovy. Jsou to vhodně vytvořené proporce, takže zbývalo vlastně vytvořit vhodnou kuchyni. Ta je zajímavá ve své bílé na horních skříňkách v kontrastu s nahrubo drásanými dvířky natřenými na tmavě zelenou na skříňkách spodních. Stejná barva je i na obkladu kuchyňských zad nebo na ostrůvku. Majitelé přesně dbali na to, kde je v kuchyni logická plocha pro přípravu jídla, přesně uspořádali jejich sestavení tak, aby hlavní podíl přípravy jídla nakonec byl na ostrůvku, který hledí do společenské místnosti, takže mohou jednoduše s návštěvami konverzovat.

Další prostor je ale členěn, i když vlastně jen napůl. Rozdělení dalších místností je totiž pomocí posuvných či výklopných dveří, kde vládne neprůhledné sklo. A ať je zasazené do ocelového rámu, jako je to v případě pokoje pro hosty, jinak otevřeného do prostoru obývacího pokoje jako multifunkční prostor na odpočinek, nebo do dřeva jako u ložnice majitelů, stále části plochy (ne)dělí násilně, ale spíš pocitově.

Zajímavosti

Sham Shui Autor: BowerBird / Keith Chan Zajímavostí je tu hned několik. Tak například majitelé mají velkou pracovnu, která s ložnicí sousedí přes velkou knihovnu. Zde jsou některé z polic přístupné z obou stran, takže opět je dělení jen symbolické. Oba majitelé pak jsou velkými milovníky filmu. Že není obrazovka v obýváku, nevadí. Zde mají velkoplošné stahovací plátno a veškerou techniku chytře schovanou ve výsuvných poličkách spodních skříněk.

Byt má ještě jeden malý balkon a také terasu. Ta je přístupná po schodech v dalším patře. Obložena keramickými dlaždičkami se snadno udržuje, je zde vířivka, venkovní sprcha, květinové truhlíky a také výhled na tu betonovou džungli dole.