Zdroj: Zdroj: Interiér roku / Foto: Tomáš Jána

Zatímco některé interiérové proměny trvají léta, tato byla nadstandardně rychlá. Karolína Röschl a Barbora Vu z Ateliéru Bárka ji nejen navrhly, ale také dohlížely na samotnou rekonstrukci, která včetně truhlařiny trvala pouze 3,5 měsíce.

Neobvyklá dominanta

Čtyřpokojový byt o rozloze 96 m2 se nachází v pražské cihlové zástavbě z 60. let minulého století. Přáním rozrůstající se rodiny bylo vytvořit velké společenské centrum, aniž by se ubrala některá z místností. To vzniklo odstraněním příčky mezi původním obývacím pokojem a kuchyní, ale příčky se upravovaly i jinde, například zádveří se zvětšilo o komoru, kterou nahradila velká vestavná skříň. Hlavní proměna však vyšla z očisty, obrazně i doslova, protože architektky navrhly odstranit vnitřní jádro a vytvořily jeden velký prostor, do jehož středu zasadily ovál. Je vyzděný z ytongových tvárnic a rozdělený na koupelnu a WC s pračkou. Motiv oválu nebo zaoblení bytem průběžně prochází i jinde, zejména na nábytku.

„Zbylou plochu centrálního prostoru jsme rozdělily prosklenými dveřmi tak, abychom zachovaly pocit otevřenosti a možnost propojení i oddělení všech prostor. Cílem také bylo dostat denní světlo do celého bytu a převážně do chodeb, jež byly nepřívětivě tmavé,“ vysvětlují Karolína Röschl a Barbora Vu.

INTERIÉR ROKU Soutěž Interiér roku každoročně vybírá a v osmi kategoriích oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Pořádá ji Institut bytového designu a záštitu nad ní převzal Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže. S vítězi kategorií, finalisty i nejzajímavějšími soutěžícími proto postupně čtenáře seznamujeme na našich internetových stránkách www.dumazahrada.cz.



Další propojení

Interiér působí velice vzdušně, krásně v něm vyniknou také povrchy. Například podlahy představují kombinaci původních repasovaných a nových dubových parket s terrazzem. Nábytek je z březové překližky (vestavné úložné prostory, solitéry, dveře) nebo bukového masivu (knihovny). Na stěnách se střídá světlá výmalba, například ovál v jemně béžové, s dekorací vzniklou použitím válečku v dětském pokoji. A doslova jako nit se bytem vine pastelová barva odstínu beige red. Příjemně osvěžuje technické prvky jako radiátory, stoupačky nebo zárubně a rovněž povrchy některého nového nábytku.

Magnetickou přitažlivostí se chlubí prostorný stůl vyrobený na míru, u něhož se nejen hoduje, ale funguje také jako středobod rodinného života a místo pro setkávání s přáteli. Současně je ukázkou, jak propojit staré s novým, židle u něj jsou repasované. A stejně jako třeba i křesla a obraz, který zdobí hlavní obytnou místnost, pochází z předchozího domova současných majitelů.

Oříškem při realizaci byl požadavek klientů na úpravu vedení elektroinstalací, aby v zónách, kde se sedí nebo spí, neměli u hlavy zásuvky ani tudy nevedly kabely. Ale i s tím si stavební firma poradila. Plynulá návaznost jednotlivých kroků rekonstrukce stejně jako samotný návrh a nápady architektek obstály na výbornou.

Článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 12/21