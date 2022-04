Zdroj: Francis Dzikowski/OTTO

Byt se nachází v krásném místě – je v New Yorku, v Brooklynu a má výhled na Prospect park. Jenže jeho původní podoba vůbec nedokázala využít téhle polohy, výhledu, umístění. Nový majitel se rozhodl, že rekonstrukci vezme od základů a nechá si vytvořit něco, co bude lépe vyhovovat jeho potřebám pro flexibilní využití.

Architekti ze skupiny BAAO tak překopali byt od samého základu. Obytné prostory byly sloučeny do jedné velké otevřené místnosti s výhledem do parku s flexibilním obývacím/jídelním prostorem, který bylo možné vyčistit od nábytku a umožnit tak jógové lekce pod vedením majitele. Kuchyně byla přemístěna do středu prostoru s vizuálním propojením s oběma rodinnými prostory. Pokoj dcery má rohový výhled do parku.

Materiálová paleta si bere za základ bílou barvu, ale doplňuje ji přírodním dubem a výraznými barvami doplňků. Kupříkladu terakotové dělicí posuvné dveře mezi vstupní halou a obytnými prostory jsou hodně netradiční, stejně jako vzorovaný obklad za kuchyní v zeleno-bílé barvě. Obývací pokoj pak ozvláštňuje tapeta mezi okny a zavěšené rostliny na stěně. Ložnice majitelů může být se vstupní halou buď spojena posunutím netradiční vyřezávané stěny, za kterou se pak ukryje televizor, nebo se může uzavřít a vytvořit tak klidný prostor pro spaní.

Dceřin pokoj září ze stěn natřených světle žlutou barvou. Zapuštěné a nástěnné dřevěné police dodávají koupelně teplo.