Město Comillas leží v severním Španělsku v provincii Kantábrie, a ačkoli má i mnoho dalších zajímavostí, je známé především vilou El Capricho od slavného architekta Antoni Gaudího. Uprostřed městečka stojí budova postavená v devatenáctém století. Je to honosný šlechtický dům s úzkým průčelím a typickými znaky místní architektury – mohutné zdivo v kontrastu s chudšími domy kolem doplňují dřevěné prvky, jako je třeba výrazná lodžie. Návrh na rekonstrukci domu vypracoval Jacobo García-Germán, který si jako architekt získal ve Španělsku vysoké renomé nejen novostavbami, jež získaly už mnoho světových cen, ale také citlivým přístupem ke kombinaci historických staveb a moderních prvků.

Netradiční rozdělení

Dům ve špatném stavu vyžadoval kompletní přestavbu. Čelní stěna s dřevěnou lodžií byla zachována, ale ze zadní strany se postavilo nové moderní průčelí. Přední a zadní stěnu domu by tak málokdo spojoval, což není na škodu. Obě fasády totiž směřují do veřejných prostor s naprosto odlišným charakterem – do hlavní ulice a zadní uličky.

Naopak interiér byl rozčleněn poněkud netradičně. Standardem bývá, že domy rozvržené do více podlaží mívají v nejvyšším patře klidovou část. To zde úplně neplatí. Přízemí zabrala technická místnost, garáž a velká kuchyně s jídelnou. V dalším patře se nacházejí čtyři ložnice, zatímco ve třetím nadzemním podlaží, které využívá otevřený pohled na nádherný krov, vznikly reprezentativní společenské prostory směrem k hlavní ulici a ložnice majitelů v zadní části. Vysoký krov dal možnost vytvoření ještě jakéhosi půlpatra, které se může využít jako herna, pracovna nebo doplňková ložnice pro návštěvy. Ale jelikož zde nejsou klasická okna, osvětluje tento prostor rozměrný střešní světlík. Jacobo García-Germán se rozhodl umístit společné prostory až nahoru proto, že z vrchních pater je krásný výhled na hory Picos de Europa i Biskajský záliv.

Moderně s úctou

Interiér domu není historizující a nepohodlný, jak by se dalo očekávat. Díky prakticky kompletnímu vybourání vnitřního prostoru měl architekt volnou ruku v kompozici i designu. Domem se prolínají pastelové barvy v kombinaci s dřevem. Podařilo se zachránit původní podlahy a instalovat je sem i s vymezovacími a stahovacími klíny. Vybavení je sice moderní, ale má historický přesah. Třeba kuchyně je osvětlena bodovkami ve stropě, ale nad původním jídelním stolem z devatenáctého století visí elektrifikovaná svíčková lampa. Samozřejmě odsavač par nad varnou deskou nemůže být v takovém domě technicistní, takže je zděný s dřevěným lemováním, jak je v kraji obvyklé.

Dům má zajímavé detaily i zvenku. Patří mezi ně například glazované dlaždice na fasádě, které se vážou ke zmiňované místní vile El Capricho. Dřívější majitel domu byl totiž stavitelem Gaudího vily a několik dlaždic si přivezl k sobě domů. Noví majitelé nechali tyto dlaždice s úctou k historii profesionálně zrestaurovat a znovu je instalovali na fasádu. Architekt navíc připodobnil komíny těm, jaké měly v devatenáctém století místní domy. Jen málokteré se zachovaly, takže takový historický návrat potěší oko obyčejného člověka i památkáře.

