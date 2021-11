Zdroj: V2COM Newswire / Francis Pelletier

Genius loci je něco, co je neuchopitelné, nezměřitelné, a přesto velice důležité. Duch místa, jak se mu česky říká, může architektura zcela zabít, nebo naopak maximálně pozvednout. Dům nad jezerem se snažil genia loci vtáhnout do sebe.

Nad jezerem Lac Plaisant v Kanadě stála stará chata. Nenabízela však nic, co by dokázalo majitele přesvědčit o tom, že by tam měla zůstat. Byla ve špatném stavu a s místem nijak nekorespondovala. Malou mýtinu v lese u jezera nijak nepovznášela ani ji plně nevyužívala ve svůj prospěch.



Jednoduše

Na jejích základech tak pod vedením studia YH2 vznikla na popud majitelů chata nová. Na první pohled je extrémně moderní, ale přitom si vlastně pohrává s tím nejzákladnějším a nejjednodušším tvarem – obdélníkovým půdorysem se sedlovou střechou. Nic nepřebývá, nic nechybí. Jen pojetí je moderní.

Jde o dřevěnou rámovou konstrukci, která přenáší tvar řezu domu do vnitřního prostoru. Celý interiér je totiž kompletně otevřený do krovu. I když je zde vložené patro, stejně nepřekáží průhledu celého „kýlu“ krokví a hambálků. Je jako krabice vsunuté do interiéru.



Pohled na jezero

Autor: V2COM Newswire / Francis Pelletier Z vnější strany stavbu kompletně pokrývají cedrová prkna – plní dokonce i funkci střešní krytiny. Pro místní architekturu to není nic neobvyklého, kanadský červený cedr zde roste ve velkém množství. Jeho typickou vlastností je vysoká pevnost, navíc prakticky nevysychá. Jeho rozměry tak zůstávají téměř konstantní, dřevo nenasakuje a má neuvěřitelnou výdrž. Pro tuto stavbu byl materiál ovšem vybělen, protože typickým znakem místního cedru je hnědá až červeno-hnědá barva.

Vnitřní povrchy s přiznanou rámovou konstrukcí jsou natřeny čistě bílou barvou.

Se světlou podstatou celé stavby kontrastují vysoká okna z černého eloxovaného kovu. Na každé straně delších stěn jsou tři a poskytují plynulý přechod mezi vnitřním a vnějším světem.

Nejefektnějším prvkem je ovšem čelní stěna přivrácená k jezeru. Je totiž celá prosklená. Kompletně tak prosvětluje celý interiér a výše zmíněný genius loci tudy prostupuje v maximální možné míře. Plná průhlednost jižní fasády propouští na podzim a v zimě dostatek slunečního světla, zatímco vzrostlé stromy stojící mezi domem a jezerem umírňují letní slunce a poskytují vysokou úroveň soukromí v plavební sezoně.

YH2 Architektonickou firmu YH2 z kanadského Montrealu založili v roce 1994 architekti Marie-Claude Hamelinou a Loukas Yiacouvakis. U YH2 není architektonický proces pouze o nalezení funkčního řešení, ale snaží se o kreativní a transformační přístup k prostoru, designu a realitě. Výsledné návrhy jsou až puristicky jednoduché, strohé, a přitom funkční. Koncepty se tvoří s maximální hospodárností a každý prvek musí být nezbytný pro celkový design.

Dvanáct osob

Tento dům, i když na to nevypadá, umožňuje přespání až dvanácti osob. Ve spodním patře, které tvoří z větší části společenské prostory, jsou v zadní části dvě ložnice s manželskými dvojpostelemi. V patře pak najdeme velkou místnost se čtyřmi rozlehlými lůžky, na kterých se snadno vyspí dalších osm osob. Navíc je zde otevřená pracovna, která se snadno může předělat na další prostor pro nouzové přespání.

Tento článek vyšel v časopisu Dům&Zahrada