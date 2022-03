Zdroj: BowerBird / Chris Erickson

Dnes navštívíme opravdu nádherný kousek planety – Austrálii, konkrétně Nový Jižní Wales a tady se zadíváme do neuvěřitelné průzračné vody pláže Pambula. Nad ní stojí dům, který si nechal postavit mladý pár pro sebe, ale také pro návštěvy přátel a rodiny. Je to dům, který má být minimalistický, a přitom pohodlný, ale hlavně má přímo prostírat lidem to nejkrásnější, co lze nabídnout – fantastické výhledy na oceán.

V texturách

Když se řekne minimalismus, spousta lidí si představí vyloženě asketický interiér i exteriér. Ovšem architekti Baenziger Coles na to šli jinak. Minimalismus je řešen jako prostor pro vyniknutí něčeho, co minimalistické není ani náhodou. A tak interiér je sice jednoduchý, dalo by se říct až průhledně čistý, ale zároveň je doplněný výraznými uměleckými díly nebo prostě úplně obyčejnými efektními výzdobami, jako je velké tablo s desítkami různých otvíráků na lahve. Zaujme také kuchyně, která má ohromný ostrůvek. Varné centrum je u stěny, takže mastnota a zápach nejdou rovnou do pokoje, uprostřed ostrůvku je ale dřez. Nosnou částí pak je téměř neminimalisticky extravagantní dřevěná dýha, která se propisuje i na stůl a židle jídelního koutu.

Dalo by se říct, že základem domu vlastně není minimalismus, ale spíš bohatá textura, kterou bylo nutné umravnit jakousi vnitřní čistotou. Vždyť podívejte se na vnější fasádu domu. Spodní část domu s garáží a vstupem je obložena místním kamenem. Nad nimi se pak vypíná bílé tělo domu, které je zajímavě prohnuto do oblouku. Ten je vyzděn z nestejnoměrných cihel, které jsou natřeny bíle. Tato textura vypadá zajímavě, především v zářícím slunci, kdy vytváří plastický povrch.