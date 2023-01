Zdroj: Jaroslav Hejzlar

Není to taková výhoda, jak by se laikovi zdálo. Investor i architekt musí včas kalkulovat s tím, že za pár let bude okolí vypadat jinak – například, že dosavadní výhledy pravděpodobně zacloní novostavby. Jaký dům tedy navrhnout, aby vyhovoval investorovi i poté, co se zelená louka změní na vilovou čtvrť?

Otevřená do sebe

Architekti Luděk Rýzner a Jiří Vincenc navrhli rodinnou vilu jako kompaktní budovu, která se neotevírá do okolí, zato uvnitř má prosklené atrium s živou zelení, bazénem a fitness. Dvoupodlažní dům s plochou střechou má při pohledu z ulice vyvážené proporce a je koncipovaný jako nízký přízemní objekt s nástavbou patra, které je pohledově potlačené.

Investor v zadání uváděl, že si přeje dům uživatelsky příjemný, vybavený smart technologiemi, s logicky uspořádanými místnostmi a interiérem vizuálně propojeným se zahradou. Nespornou výhodou spolupráce s architekty byly jeho osobní zkušenosti s bydlením v rodinném domě a odborné znalosti ze stavebnictví.

Autoři Ing. arch. Luděk Rýzner (1969), FA ČVUT. V roce 1999 založil vlastní ateliér, v r. 2002 společnost OK PLAN architekt, s. r. o., přejmenovanou v roce 2006 na OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o. Jeho realizace získaly řadu ocenění. Spoluautor Ing. arch. Jiří Vincenc (1985), FA ČVUT. S OK PLAN spolupracuje od středoškolských let, od roku 2009 je členem pražské pobočky OK PLAN ARCHITECTS a od roku 2011 ji vede. Odpovídá za design. www.okplan.cz

Klasické materiály a logika

Konstrukčně jde o kombinaci klasických materiálů s ocelovými sloupy. Dům je zděný, s cihlovou fasádou prvního a modřínovou druhého nadzemního podlaží. Požadované propojení interiéru s exteriérem zajišťuje velké prosklení 1. NP. Otevíravé části jsou křídlové, nikoli posuvné.

Hlavní obytná zóna je v prvním nadzemním podlaží. V ní jsou pobytové místnosti (pracovna, pokoj pro hosta, obytná hala, obývací pokoj, kuchyně) a provozní, dvě terasy a dvougaráž.

V druhém nadzemním podlaží je klidová zóna: dva dětské pokoje, ložnice rodičů s terasou, dvě šatny, dvě koupelny a chodba s přístupem na druhou terasu.

Logická a praktická dispozice

Uspořádání místností má logiku. Z dvougaráže v čele domu se vpravo prochází do šatny, dveře vlevo vedou do spíže. Za zádveřím je obytná hala, vizuálně propojená s ostatními místnostmi, ale uzavíratelná posuvnou příčkou (stejně jako jídelna a kuchyně). V přízemí jsou vedle technické místnosti ještě dvě další: jedna na domácí práce (praní, sušení, žehlení aj.), druhá na zahradní nářadí. Uvnitř domu je wellness s fitness, saunou a bazénem, od něhož je vstup na terasu.

Vzdušné, světlé, elegantní

To jsou vlastnosti všech interiérů v tomto domě. Vzdušnost je daná denním světlem vstupujícím skleněnými stěnami a výškou stropů (v 1. NP 280 cm, v 2. NP 260 cm); přispívá k ní i subtilní schodiště zavěšené na lankách. Pocit velkého prostoru umocňují materiálově a barevně jednotné dřevěné podlahy (s výjimkou koupelen) a bílá výmalba. V přízemí ji architekti kombinovali s režným cihlovým zdivem, které dává celku mírně industriální charakter. Interiéry jsou zařízené elegantně, přitom prakticky a střídmě, aby vynikly ušlechtilé tvary nábytku i svítidel (Kreon, Flos).

Základní technické údaje:

Projektant: OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o.

Zastavěná plocha: 423 m 2

Užitná plocha: 240 m 2

Obvodová konstrukce: zděná, cihla Porotherm

Stropy: ocelové

Střešní krytina: fólie s vegetačním souvrstvím

Fasáda: lícové zdivo (1. NP) a modřínová prkna (2. NP)

Zateplení: minerální vata Rockwool

Okna: hliníková Schüco, izolační trojsklo, dodavatel DAFE

Vnitřní dveře: zakázkové - Čadas; posuvné a křídlové

Podlahy: dřevo (dub), v koupelnách velkoformátová keramická dlažba

Vytápění: tepelné čerpadlo země-voda, podlahové topení + topné žebříky v koupelnách

Energetické parametry: tepelná ztráta objektu 24,4 kW

Tento dům jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 8/17.