Zdroj: Jaroslav Hejzlar

„Prvky typické pro funkcionalismus, tj. hladké bílé omítky, pásová okna, nautické prvky, jsou obecně známé. Ale co z nich použít na současné novostavbě, aby nepůsobila jako více či méně zdařilá napodobenina originálu,“ klade řečnickou otázku Ing. arch. Libor Chovanec, spolu s Ing. arch. Luďkem Rýznerem autor návrhu. „Cestou trubkového zábradlí a kulatých okének jsme se proto nevydali. Tvar domu je průnik dvou hranolů s plochou střechou a pásovými okny v druhém podlaží. Tam náš dotek funkcionalismu končí. Fasádu jsme navrhli jako kombinaci bílé omítky a pohledového prkénkového betonu, prořezanou okny v hliníkových rámech.“

Dvoupodlažní nepodsklepený dům s vyzdívanou konstrukcí a monolitickými stropy stojí na mírně sklonitém pozemku, který byl z jižní strany upraven do dvou úrovní (výškový rozdíl 90 cm). Obytný prostor v přízemí tak získal díky osazení do terénu větší intimitu. Pobytová terasa je oddělena od bazénu zelení, která zároveň kryje terénní předěl.

Prkýnková alchymie

Tzv. prkýnkový pohledový beton nezvládne jen tak každá realizační firma. Zdánlivě jednoduchý proces, kdy se do bednění vlije betonová směs, nechá zatuhnout, odtrhnou se prkna a je hotovo, vypadá jednoduše. „Kéž by to bylo tak snadné!“ říká Ing. arch. Chovanec. „Už namíchat správnou betonovou směs je velká alchymie. Perfektní výsledek ovlivňuje řada faktorů: kvalita betonové směsi, venkovní teplota, počasí a vlhkost vzduchu, kvalita dřeva v bednění. Aby se fasáda povedla, chce to zkrátka hodně zkušeností.“

Jednoduchý uvnitř

V přízemí jsou hlavní obytné a technické místnosti. Ze severu, od příjezdové komunikace, jsou garáž a vstup. Srdcem domu je společná místnost (s kuchyní, jídelnou a obytným prostorem), odkud se vychází na venkovní terasu z massaranduby (velmi tvrdé tropické dřevo červenohnědé barvy) ke krytému bazénu, vyhřívanému dvěma solárními panely; ty ohřívají pro dům TUV. Jižní část terasy stíní dlouhý balkon podél ložnic.

V druhém nadzemním podlaží jsou čtyři pokoje (tři ložnice a pracovna), šatna, koupelna a samostatné WC. Obě podlaží spojuje jednoramenné dubové schodiště se skleněným zábradlím.

V interiéru kámen i dřevo

Architektonická kancelář OK PLAN ARCHITECTS navrhla také interiéry. Ve všech pokojích jsou podlahy z dubových prken; v předsíni a koupelnách z italského travertinu. Leštěný se uplatňuje na koupelnovém nábytku, zatímco obklady a podlaha jsou matné. Kaverny v travertinu jsou zality pryskyřicí a povrch je speciálně upravený proti nasákavosti.

Kusový nábytek a svítidla jsou většinou italské provenience; jídelna Vitra. Stěna s televizí je obložená exotickým makassarem; za krbem je šedé pandomo. Leskle bílá ostrůvková kuchyně byla vyrobená na zakázku podle návrhu OK PLAN ARCHITECTS.