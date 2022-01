Zdroj: BowerBird / Mark Wickens

Rekonstrukce starého domu z třicátých let dvacátého století odnesla hromady přístaveb, podivných doplňků a nesourodých povrchů. Sjednocení, prosvětlení a otevření prostoru vytvořilo moderní interiér pro skvělé bydlení čtyřčlenné rodiny.

Zná to asi každý, kdo někdy procházel starým neopraveným domem. Postupem času se často měnily dispozice, zadělávala se okna, a naopak se vytvářela nová, na tapety se lepily jiné tapety, něco se sflikovalo, jinde se postavila zeď jak z betonového bunkru. Ve výsledku se staré domy často už samy sobě ani nepodobají. Stejně jako tento, který najdeme v americkém New Yorku, konkrétně ve čtvrti Queens. Jde o dům typického tudorovského stylu, který ale trpěl hodně. Třeba v jedné místnosti si bývalí majitelé postavili fontánku. Nápad jistě zajímavý, ale vzhledem k tomu, že to nebylo postavené dobře, tak protékající voda místnost téměř zcela zničila.

Nově a lépe

Noví majitelé si najali studio Sonya Lee Architect, aby z domu mnoha nepříjemných překvapení udělali dům moderní a příjemný pro život čtyřčlenné rodiny. Bylo tu několik rozdílných požadavků, které museli splnit. Například oba majitelé pracují z domova, ale zatímco muž potřeboval pro svou práci ticho, klid a zvukově utěsněný prostor, žena preferovala několik volně dostupných variabilních prostorů. Dále tu byl požadavek pro dostatečné prostory pro hraní dětí apod.

Úpravy zcela změnily dispozici. Zrušily se některé příčky, stávající úzká kuchyně byla zvětšena a obyčejné dveře byly změněny na velkou prosklenou stěnu, která vede na terasu. Kuchyně pak je s jídelnou spojena, ale zato oddělena od obývacího pokoje. Pokoj s původní fontánkou musel být silně zrenovován a nyní je z něj odpočívárna se zavěšenou houpačkou.

Po schodech se vychází do prvního patra, kde jsou ložnice, nenápadnými dveřmi pod schody zase dolů do suterénu. Ten byl zcela přestavěn a nachází se zde velká herna pro děti a také fitness místnost.

Bílá a dřevo

První, co upoutá na přestavbě, je výrazný kontrast bílé, která všude převažuje. K ní jsou pak vytvořeny doplňky z tmavého dubového dřeva. To je jak na podlaze, tak i na nábytku, kuchyňské lince apod. K nim se pak přidávají další výrazné pastelové barvy doplňků. Místnosti tak nevypadají odtažitě, jak to u monochromatických interiérů často je. Naopak. Působí svěže a teple.