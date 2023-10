Zdroj: Ample Architectonic Assets

Řešíte prostor pro děti, který jim umožní hrát si poblíž, rozvíjet fantazii a dovednosti, ale zároveň bude mít určité vymezené hranice? Herní koutek, vestavěný do velkého obývacího pokoje, by vaše požadavky mohl bezezbytku splnit.

Herní hranice

Kolikrát vám rodiče říkali: „Jdi si hrát do svého pokoje!“ A kolikrát jste to řekli nebo řeknete svým dětem vy? Není třeba se dohadovat, zda děti potřebují nějaké místo, které je jen jejich, kde si mohou hrát, fantazírovat, vytvořit si vlastní vesmír, rozházet hračky od dveří až k oknu a ke stropu. Určitě potřebují. Ale od prvních měsíců nebo let jejich života takové místo nemusí být daleko a za zavřenými dveřmi.

V menším domě nebo bytě s dávno rozhodnutou dispozicí problémy dětského koutku řešit asi nebudete. Ložnice, dětský pokoj, obývák a kuchyně. Co je na tom k vymýšlení? Bedna s hračkami se dá přetáhnout kamkoliv a tabule s křídami může následovat.

Máte-li víc prostoru, možná řešíte opačný problém. Jak velkou obytnou místnost, která může sdružovat kuchyni, obývák a zčásti i pracovnu, obohatit o místo pro děti? Podobný problém zřejmě řešili architekti z 25:8 Architecture + Urban Design.

Krabice pro kočku a dětský svět

Pohled na návrh se šikmo seříznutým hranolem mi ze všeho nejvíc připomněl krabici pro kočku. Můžete utratit desetitisíce za kočičí škrabadlo, stojan nebo strom a kočka na něj celé dny nemusí vylézt. Pak doma necháte na chvíli bez dozoru prázdnou krabici, ze které jste vybalili nákup, oblečení nebo knihy. Kočka ji obsadí a stane se nejspokojenějším tvorem na světě.

Podobně to může fungovat i u herního koutku. Můžete jej přecpat věcmi a hračkami. Nebo zvolíte jednoduchou variantu, která připomíná krabici s otvory pro okna a nabízí velký vstupní prostor. Jasně odděluje místo pro hraní, kde mohou děti snít, budovat i bořit. Kolem něj zůstává svět rodičů a návštěv. Je to svět vyhrazený pro diváky a obdivovatele, kteří mohou dětskou hru sledovat, nebo se do ní zdálky i zblízka zapojit.

Herní koutek, který představujeme na obrázcích, jeho tvůrci označují jako Playpod (což v obecnějším překladu a významu můžeme vnímat jako herní místo, herní prostor, či přesněji podložku pro hry). Funguje jako úkryt pro malé děti rodiny, které pomocí své fantazie přemění prostor na vše od zmrzlinářského vozu až po vesmírnou loď.

Malá otevřená herní místnost je praktická a hravá zároveň. Najde se v ní dost místa pro uložení knih a hraček, má police a boxy, které usnadňují rychlý úklid věcí. Na stěnách jsou i věšáky pro pověšení oblečení nebo kostýmů.

Interiér je obložen překližkou, která poskytuje teplý, ale zároveň pevný povrch. Vnější část je pokryta tmavými recyklovanými borovicovými podlahovými deskami, které zbyly z původního domu. Černá mořená borovice pomáhá Playpodu vyniknout, kontrastuje se světle vymalovanými stěnami obývacího pokoje a odhaluje charakter letitého dřeva.

Oranžové otvory fungují jako okna nebo pozorovatelny. Dětem umožňují nahlédnout do světa kolem herního koutku a rodičům usnadní dohled a kontrolu nad probíhající zábavou.

Forma zpracování a velikost herního koutku byla zvolena s ohledem na místo, kde byl vytvořen. Podobné herní místečko můžete vytvořit dětem i vy. Snadno jej přizpůsobíte vlastním požadavkům na velikost, prostorové uspořádání i barevné zpracování.

Playpod - Herní koutek

Návrh: 25:8 Architecture + Urban Design

Foto: Ample Architectonic Assets

Místo realizace: Ottawa, Ontario, Kanada

Plocha herního koutku: 4,65m²

Rok dokončení: 2022

