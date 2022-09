Zdroj: BowerBird / David Esser

Ne, nebylo to vytvoření nějaké modernistické šílenosti. Vždyť právě historické detaily, jako jsou štuky na stropě, komínová tělesa vystupující ze zdí či dřevěné obložení dveří, bylo to, do čeho se zamilovali. Ovšem také milují spoustu dalších věcí. Například japonskou architekturu a design s jejich použitím dřeva a až puristickým pojetím tvarů. Ze severského designu pak použití barevných tónů a důraz na pohodlí spojené s užitkovostí. Jak to ale skloubit do bytu v Amsterodamu?

Jemná změna

Architekti z D Hage Designs tohle všechno dokázali skloubit. Především začali s tím, že nad schodišťovou šachtu nechali instalovat prosvětlovací okno. Tím prostupuje dost světla nejen na schody, ale i do tmavých částí bytu.

Následně navrhli proměnu takovou, která by spojila japonskou a severskou eleganci a vměstnala ji do holandského domu. Vše samozřejmě nešlo tak, jak si architekti i majitelé představovali. Především kvůli koronaviru. Dva roky omezení, problémů s dodávkami přece jen ale nakonec byly překonány a možná o to pečlivější rekonstrukce nakonec byla.

Byt je plný knihoven. Police s knihami jsou prakticky všude. Snad kromě kuchyně a koupelny. Ale je tu vidět, jak majitelé knihy milují. K nim se pak skvěle hodí jednoduché dřevěné konstrukce a skříně bez ozdob. Kuchyňská linka v téměř přísných řezech zapadá do kompozice velmi dobře. Vyvažuje zdobný interiér domu, ale díky použitému dřevu nepůsobí rušivě.

Nejextravagantnější je asi koupelna. Tedy o extravaganci nejde – architekti se totiž inspirovali v Japonsku v termálních lázních onsen. Vanu vyzdili a dřevem obložili jednu stěnu.