Zdroj: BowerBird / Eran Turgeman

Styl Bauhausu není zapomenutý. Naopak – myšlenky Waltera Gropiuse stále pokračují a možná se stále víc dostávají do popředí. Čistota a jednoduchost se velmi často stávají hlavním tématem i těch nejmodernějších domů a interiérů. Jako zde.

Jsme v Izraeli, tedy nikoli v Německu, kde Bauhaus vznikl. Jsme na západním břehu Jordánu v osadě Bejt Arje-Ofarim. Majitelé nového domu chtěli interiér, který by jim vyhovoval. Vyhovoval jejich stylu, zálibám, práci. Vyhovoval jejich smyslu pro čistotu, vášni pro hudbu i touze po přírodě. Architektonické studio U+A Architecture & Design tak navrhlo dům, který v bílé barvě evokuje střízlivý střih Bauhausu. Proč? Pro svou formální čistotu, tedy pro to, co nabízí i preferovaná hudba majitelů. Pro svou jednoduchost, efekt a dokonalou funkčnost. Vše navazuje na sebe jako noty.

Na druhou stranu chtěli zdůraznit krajinu, přírodu a divokost. Dát ji do interiéru? Krást ji zvenku? Proč? Čistotou a měkkými přechody jen zarámovali přírodu skutečnou.

Jen se podívejte na ten obývací pokoj, který usazen v rohu, má úžasné výhledy ven. Izraelská příroda přímo vytváří obrazy. Není zapotřebí nic jiného, než se dívat z ohromných posuvných portálů. Nic neruší. Jednoduchá sedačka je doplněna malým stolkem a dvojicí jednoduchých křesel. Efekt vytváří zajímavé osvětlení, ovšem opět pevně geometrického tvaru. Dřevěná stěna kuchyně vytváří příjemný teplý prvek jinak bezbarvého interiéru.

Za rohem se najednou objevuje schodiště se sítí. Dole je další zákoutí pro kytarová sóla, nahoře se dá do sítě položit a odpočinout. Nebo poslouchat tu hudbu, která se odspodu line.