Zdroj: Meagan Larsen

Nově rekonstruovaný dům ve čtvrti Hawthorne v Portlandu v USA je domovem otce se synem, kteří se obrátili na architekty s prosbou o zařízení jejich domácnosti. Nábytek měl být modernějšího charakteru, měl se nějak vyrovnat s nezvykle vysokým topeništěm dříve zabudovaného krbu a měl respektovat požadavky na volnější uspořádání prostoru.

Co by to mohlo znamenat? Hlavně žádné skříně od podlahy ke stropu, těžké závěsy ani koberce překypující barvami. Spíše jednoduchý a moderní styl se světlejšími odstíny barev, nábytek s kombinací dřeva a kůže, s přiznanými propracovanými detaily.

Světlé a klidné tóny

Ve spolupráci se společností Clarkbuilt (nyní Owen Gabbert LLC) byl navržen dlouhý nízký úložný systém z bílého dubu, který pomohl "uzemnit" krbové ohniště a dát jeho umístění smysl. Vzhledem k nízkému věku syna klienta slouží nové vestavby k více účelům.

Obývací pokoj doplnila nová kožená pohovka na zakázku od společnosti Perch Furniture a útulný koberec od společnosti SMG Collective. Nová světla od Allied Maker zahrnovala svícny v rodinném pokoji a závěsná svítidla v kuchyni.

Pod lampou

V jídelně byla instalována závěsná lampa Nelson, pod kterou byl přidán nový jídelní stůl Wu od studia PANG pro Artisan a k němu dobře pasující židle od společnosti Menu.

Interiér pro malé a velké kluky Autor: Meagan Larsen

Nádherné stoličky Fredericia Spine jsou dostatečně nízké, aby se daly schovat pod barový pultík ostrůvku u kuchyně.

Život v podkroví

V patře je podkrovní rodinný pokoj s pohodlnou pohovkou od Trio Furniture, která je ideální pro klidné sledování filmů a televizních programů. Dvojice velkých klenutých místností ve stejném podlaží byla proměněna na hernu a ložnicový apartmán syna klienta.

Interiér pro malé a velké kluky Autor: Meagan Larsen

Hluboké zásuvky se hodí pro ukládání hraček, hrací plocha umožní hru s autíčky a skládání puzzle. Na nízké matraci u okna je dost místa pro hru s polštáři ve tvaru zasněžených hor, pro zachumlání se a prohlížení nějaké zajímavé obrázkové knihy.

Díky použití dvou samostatných barevných odstínů stejné tapety Makelike na sebe oba pokoje vizuálně navazují, ale zároveň naznačují jedinečný účel každé místnosti. Přizpůsobení místností dětské perspektivě zajistil malovaný barevný blok na stěnách herny a malba hor v dětském pokoji.

Interiér pro malé a velké kluky Autor: Meagan Larsen

V herně je magnetická tabule, waldorfský hrací oblouk, zakázkový herní stůl od Clarkbuilt a židle se slony od EO. Postel ve stylu Montessoriho domečku doplňují nástěnná světla s mráčky a útulný čtecí koutek.

Zdroj: Dům & Zahrada, BowerBird, Wise Design, Owen Gabbert LLC