Zdroj: BowerBird/Aleš Jungman

V jihočeské vesničce u Tálínského rybníka stojí statek, který jeho majitel miluje kvůli rozhledu na blízké kopce, na hvězdy… Jenže soused postavil nový dům, který zcela zakryl výhled na oblíbený horizont. A tak se majitel rozhodl s tím něco udělat. Postavit nebo přistavět nějakou budovu, která by znovu otevřela výhled, a přitom by byla i užitečná. Oslovil Huť architektury v čele s Martinem Rajnišem, aby mu něco navrhl. Ten se svými kolegy Tomášem Kosnarem a Davidem Kubíkem připravili velmi zajímavou přístavbu ze dřeva a skla. Nejdřív sice byla neshoda v tom, jak by měla být přístavba připojena k domu, ale to se vyřešilo a nyní si může majitel vychutnávat fantastické výhledy na kopce, rybník i hvězdy.

Jen dřevo a sklo

Je to jen jednoduchá dřevěná konstrukce z pera konstruktéra dřevěných staveb Zbyňka Šrůtka. Ona ale tak jednoduše nevypadá, protože je celá opláštěna dřevěnými a mnohde i posuvnými lamelami. Ty jsou natočené tak, aby v létě vnitřek zastínily, ale přitom tam byl dostatek světla, v zimě naopak nechávají proniknout ploché sluneční světlo dovnitř. Navíc když je konstrukce vícevrstvá, interiér se nepřehřívá.

Tedy interiér. Je těžké o tom tak hovořit. Spodní část je celá otevřená. Jsou zde pouze lamely a žádné zasklení. Je to místo pro štípání a skladování dřeva. Po točitých schodech se ale dojde do prvního patra, kde je lávka spojující čelo nové části a také podkroví starého domu. Zde je hvězdná observatoř. Má dokonce i velký posuvný díl střechy, aby byl dobrý výhled.

V nové části je pak zasklené patro s nádhernými výhledy do okolí. Je tu volno akorát na zavěšenou sedačku, tři židle, dalekohled… Pro lepší výhled do okolí se mohou některé panely otevřít.

Dnes se celá stavba nádherně blyští. Ale jde o nenatřené modřínové dřevo, takže postupně ztmavne a zapadne a bude nenápadnější.