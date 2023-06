Zdroj: Martin Zeman

Při pohledu na dřevěný dům obklopený rozkvetlou zahradou můžete mít pocit, že jste se teleportovali někam do Alp, nebo snad do Skandinávie? Ale ne, nacházíme se v Krušných horách, ovšem majitelka čerpala inspiraci (nejen) ve Švýcarsku, kde žije.

S krajem, kde člověk strávil velkou část dětství, se často nerad loučí. Také budoucí majitelce bylo líto, když se rodina zbavila zděné chalupy v Krušných horách, protože už se do ní nevešla. Proto začala později uvažovat, že by si ve stejné lokalitě pořídila jinou nemovitost – přesto, anebo právě proto, že už v té době žila ve Švýcarsku. „Hlavně mi šlo o to, abychom se měli kde potkávat s rodinou a přáteli, když přijedeme na návštěvu do Česka,“ upřesňuje.

Hned na začátku pátrání po nové parcele měla štěstí, když narazila na prodej pozemků určených pro dřevostavby nedaleko místa bývalé chalupy, navíc s pěkným výhledem. Rozhodnutí přišlo okamžitě. „Nebylo co řešit.“

Na dálku

Majitelka si nepřála žádnou klasickou roubenku ani typickou českou chalupu, ale moderní světlou dřevostavbu v severském stylu s otevřeným prostorem a velkými okny. Nechala si tedy vypracovat projektovou dokumentaci a postavit hrubou stavbu. Vše ostatní včetně základové desky zadávala jednotlivým subdodavatelům na dálku ze Švýcarska. „Bylo to hodně náročné na energii, čas i peníze. A to přesto, že jsem měla štěstí na řemeslníky a obstarala si stavební dozor. Kdybych stavěla znovu, určitě bych si najala dodavatele na klíč, nejlépe napojeného na architektonické studio,“ popisuje svou zkušenost.

Kromě dominantního dřeva se v domě objevuje především sklo a kámen. „Chtěli jsme postavit chalupu, která přirozeně zapadá do prostředí Krušných hor, a důraz jsme kladli také na lokálnost materiálů a nadčasovost.“

Ve třech patrech

Roubenka má tři podlaží. Přízemí je pojaté jako otevřený společenský prostor, kde se vaří a jí. Prosklené průčelí sahá přes všechna patra a pouští do interiéru horské slunce, které se odráží ve světlém dřevě. Dále se tu nachází velká ložnice se samostatně stojící vanou a vstupem přímo na terasu. První patro s obývacím pokojem slouží k odpočinku a rozjímání u krbových kamen – komín není obezděný, a tak se z něj krásně šíří teplo. Jsou tu také dvě další ložnice s manželskou postelí a menší dětský pokoj. Podkroví je primárně určené k zábavě a relaxu. Kromě velkého japonského futonu vhodného k dětským hrám či ke spánku je vybavené domácím kinem a playstationem, zároveň se tady cvičí jóga.

