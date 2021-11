Zdroj: Saint-Gobain

Chtěli byste v dobách extrémně drahých energií dům, který málo protopí? Tak to je třeba pasivní dům, tedy takový, který je skvěle odizolovaný a tepelné ztráty jsou minimální. Že i pasivní dům může vypadat dobře, dokládá tahle stavba na Berounsku.

Jak dlouhodobě šetřit na energiích? Buď se vrhnete do nějaké technologie výroby elektřiny či tepla, která peníze uspoří (soláry, tepelné čerpadlo apod.), nebo si postavíte dům, kde prostě nebudete ztrácet to nejcennější – teplo, které jste vyrobili. Už dnes platí velmi přísné normy na novostavby, pasivní domy však jsou o malý krůček dál. Ne zas tak daleko, ale přece jen je ten krůček dost významný. O pasivních domech jsme psali na našem webu už mockrát. Náš první článek na webu o tomto typu domu je už deset let starý. Postupně jsme jich napsali moc a moc, vždyť jsme byli dlouhodobými partnery Centra pasivního domu a jejich soutěže o nejlepší pasivní dům. S nimi jsme vyvraceli mýty kolem pasivních domů (první a druhý díl), v časopisu jsme s nimi měli celý dlouhatánský seriál o stavbě pasivního domu i několik perfektních příkladů.

Jižní svah

Ale pojďme se podívat na další takový dům, který vám chceme ukázat. Je to ideální místo pro stavbu takového domu, protože bude mít spoustu solárních zisků. Jde totiž o nádherný jižní svah s výhledem do krajiny. A právě tady si partneři Lukáš a Petra postavili pasivní dřevostavbu kaskádovitého typu.

Samotný dům leží na vskutku zajímavém pozemku, který by si zřejmě málokdo pro stavbu rodinného domu na první pohled vybral. „V této době už si člověk ani moc pozemky nevybírá, jak jich je málo, tento na nás vlastně zbyl,“ říká s úsměvem majitel domu. „Jednalo se o dvě nudle a bylo téměř nemožné na jedné z nich něco postavit. Proto jsme museli koupit pozemky rovnou dva, aby stavba dávala smysl.“ Navíc terén, na kterém dům leží, má třináctimetrové převýšení. S tímto faktem však majitelé počítali od první chvíle. Jde o jižní svah, což byl hlavní předpoklad pro stavbu pasivního domu, který chtěli manželé Lukáš a Petra postavit.

Autor: Saint-Gobain

Při přípravě poměrně prudce svažitého terénu pro stavbu nebylo z pozemku odvezeno ani jedno auto se zeminou. Projekt domu se svahem počítal a využil ho pro kaskádovitou dispozici domu. „V průběhu stavby nebylo zapotřebí terén nijak měnit. Náklady na stavbu byly kvůli tomu sice daleko větší, ale s tím jsme počítali. Zahradní úpravy byly také náročné, ale věděli jsme, že svah nakonec bude představovat velkou výhodu,“ vypráví pan Lukáš o plánování pasivní dřevostavby, kterou od začátku do detailu promýšlel.



Rodina si přála pasivní dům, který do svahu zapadne a nezmění ráz krajiny. Stavba je zde tak přizpůsobena terénu a ne naopak. A i když je svými rozměry velká, line se přirozeně ve svahu a nepůsobí nijak monstrózním dojmem.

Vše musí být perfektní

Podstata pasivních dřevostaveb tkví nejen v minimalizaci finálních provozních nákladů na energie. Jedná se o stavbu, kde všechno souvisí se vším. „Je tedy potřeba dům hodnotit vždy jako celek a neexperimentovat s různými technologiemi. Vše musí zapadat, aby dům jako pasivní mohl fungovat. Doporučuji proto vybrat si pro realizaci firmu, která má s tímto typem stavby reálné zkušenosti a dovede poradit,“ doporučuje majitel domu. Klíčový byl při projektování stavby energetický specialista, který majitelům pomohl i k získání dotace z programu Nová zelená úsporám (další etapa programu startuje letos na podzim). I pro tento dům tedy platí promyšleně v praxi použitá pravidla – jižně orientovaný dům s kvalitním zateplením, okny s vhodným zasklením (a teplým rámečkem), tepelným čerpadlem a rekuperací. Ohřát dům je totiž velmi snadné, ale ochladit ho je teprve výzva pro odborníky. Tento dům se i při letních horkých dnech nepřehřívá a v zimě je zde příjemné teplo.

Technická data Měrná potřeba tepla na vytápění –14 kWh/(m 2 a)

a) Energetická náročnost budovy A – mimořádně úsporná

Celková potřeba primární energie – 57 kWh/ (m 2 a)

a) Celková neprůvzdušnost – 0,6 h -1

Průměrný součinitel prostupu tepla – 0,12 W/m2K

Z přírodního materiálu

Majitelé domu chtěli při stavbě využít co nejvíce přírodních materiálů. Je ale jasné, že bez moderních technologií by se dům již neobešel. Dům je postavený jako dřevostavba z lehkého skeletu. Uvnitř konstrukce je výplň z minerální vlny, která byla použitá ve větrané fasádě. Tento materiál je nesedavý, čímž je zaručena dlouhá životnost, a v budoucnu tak nebude docházet k problémům s tepelnými mosty. Větraná fasáda je pak pokryta dřevem – konkrétně sibiřským modřínem, který domu dodává příjemný přírodní vzhled.

Pro lehkou konstrukci dřevostaveb je vhodné použít konstrukční desky ze sádrokartonu. Tento dům není výjimkou. „Dřevostavbu ztužují konstrukční sádrokartonové desky RigiStabil, se kterými máme ty nejlepší zkušenosti – dobře se s nimi pracuje a mají opravdu velkou pevnost. Jelikož je deska těžší než standardní sádrokarton, má i lepší akustické vlastnosti. V neposlední řadě pak již nebylo potřeba výztuh pro navrtání poliček a kotvení těžších předmětů na stěnu,“ komentuje pan Lukáš použitý materiál.

Autor: Saint-Gobain

Správně větrat

Dům je vytápěn tepelným čerpadlem voda-vzduch, díky kterému je možné dům i vychladit. Vše je skryto pod podlahou, kde je instalován podlahový teplovodní systém zalitý betonovým broušeným potěrem. Právě beton pak zajišťuje akumulaci nutnou v každém domě. Podstatná je také rekuperační jednotka, která efektivně vyměňuje vnitřní ohřátý a vydýchaný vzduch a cestou ven předehřívá přiváděný čerstvý vzduch. Tímto je pak zaručeno efektivní větrání, včetně přísunu stále čerstvého vzduchu. Centrální jednotka systému řízeného větrání je také doplněná o aktivní zvlhčovač napojený na řád vodovodu a přídavné pasivní dochlazování. „Doma je pak příjemné klima, cítíme se lépe a nebolí nás hlava,“ pochvaluje si řešení majitel domu. Celý dům řídí chytré elektronické řešení „inteligentní dům“, který dohlíží na správnou regulaci teploty a vlhkosti. Osvětlení domu je řešené ze 100 % LED svítidly, která jsou také napojena na chytrou domácnost.

Tepelný komfort dále zajišťuje i stínicí technika proti přehřívání domu – předokenní žaluzie. Po celém obvodu domu je navíc proveden tzv. atikový límec, který dokáže v nejteplejších dnech z větší části zastínit použitá velkoformátová skla. Límec je v černé barvě, ale je opatřen speciální barvou odpuzující solární záření, tím pádem nedochází k přehřívání.

Zahrada na střeše i kolem domu

Kaskádovitý dům má užitnou plochu 326 m² a ve výsledku pak čtyři velké ploché střechy. Ty byly využity v souladu s celým konceptem domu pro osázení extenzivní zelení. Základem je separační fólie, aby nedošlo k poškození plochých střech. Na té je položen speciální substrát s hotovými koberci sukulentů. Péče o extenzivní zelenou střechu je nenáročná, a majitelům tak přináší potěšení nejen na pohled. Zelení osázené střechy totiž poskytují domov mnoha druhům živočichů, vytváří příjemné klima kolem domu a také střechu chrání před mechanickým poškozením.

Okolní pozemek domu o velikosti zhruba 1000 m² pak poskytl prostor pro velkorysou zahradu založenou dle principů feng shui, které se uplatňují v zařízení interiéru celého domu.

Harmonie uvnitř

I uvnitř domu vše ladí a lahodí nejen oku. Klidné zemité přírodní barvy, dřevo v kombinaci s kamenem lehce doplněné kovem přináší majitelům klid a harmonickou atmosféru. Výsledkem je nestandardní moderní pasivní dřevostavba, která je díky promyšlenému návrhu uživatelsky velmi přívětivá a šetrná k životnímu prostředí. „V domě aktuálně bydlíme více jak dva roky. Věřím, že je to náš poslední dům – je totiž již třetí – není mu vůbec co vytknout,“ uzavírají spokojení manželé.